RAP fortalece préstamos personales con Rapifácil y ConsoliRAP

San Pedro Sula, Cortés

En entrevista a LA PRENSA , Juan Carlos Sikaffy, presidente del Consejo Ejecutivo del RAP detalla los requisitos, plazos, alcances y proyecciones de estas soluciones financieras orientadas al consumo y consolidación de deudas.

El Régimen de Aportaciones Privadas (RAP) fortalece sus programas de financiamiento personal dirigidos a afiliados mediante modalidades como Rapifácil y ConsoliRAP, que permiten acceder a créditos utilizando los ahorros acumulados en el Fondo de Vivienda.

El Fondo de Vivienda del RAP ofrece opciones de financiamiento dirigidas a afiliados activos que cotizan a través de una empresa afiliada. Entre ellas destaca el préstamo Rapifácil, disponible para distintos destinos como consumo, gastos médicos, mejoras del hogar, pago de colegiaturas o consolidación de deudas con tasas de interes de entre 9.75% a 10.75%. Para acceder, el afiliado debe contar con aportaciones en el Fondo de Vivienda, tener al menos un año de antigüedad laboral, ser empleado permanente, poseer capacidad legal para contratar el préstamo y laborar en una empresa que no presente mora con el RAP.

Asimismo, el programa Prestahorro combina un préstamo personal con un componente de ahorro, permitiendo al afiliado acceder a una menor tasa de interés y plazos más amplios, mientras incrementa su fondo acumulado mediante aportaciones mensuales con tasas de interes de 8.75% a 9.75%. Este financiamiento puede cubrir hasta el 100% del ahorro acumulado en el RAP, siempre que el solicitante cumpla requisitos como tener ahorro acumulado en el Fondo de Vivienda, ser mayor de 21 años, contar con un año de antigüedad laboral y trabajar en una empresa afiliada que esté al día con sus aportaciones.

¿Cómo funciona el préstamo Rapifácil y cuál es el monto máximo que un afiliado puede solicitar según sus aportaciones?



Rapifácil está diseñado como una solución inmediata y versátil para cubrir cualquier meta o imprevisto personal. Este beneficio permite al afiliado disponer de hasta el 100% del total acumulado en su Fondo de Vivienda, transformando sus aportaciones en liquidez inmediata.



¿Es necesario tener un aval o garantía física para tramitar un crédito personal rápido con la institución?



No. El trámite no requiere avales ni garantías físicas. El respaldo del crédito son las aportaciones acumuladas en el Fondo de Vivienda, lo que simplifica el proceso y evita comprometer otros bienes.



¿Cuál es el tiempo de respuesta promedio desde que el afiliado entrega los documentos hasta el desembolso del dinero?



El proceso de evaluación y desembolso puede completarse en un promedio de cuatro días hábiles.



¿Qué porcentaje exacto de mi dinero ahorrado en el Fondo de Vivienda me permite prestar la modalidad Rapifácil?



La modalidad permite financiar hasta el 100% de los fondos acumulados en la cuenta de Vivienda del afiliado.



¿Se toman en cuenta también los excedentes anuales acumulados para calcular el monto máximo de mi crédito?



Sí. Para calcular la capacidad de financiamiento se consideran tanto las aportaciones como los excedentes generados en el Fondo de Vivienda.

