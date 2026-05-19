  1. Inicio
  2. · Honduras

RAP fortalece préstamos personales con Rapifácil y ConsoliRAP

El RAP ofrece préstamos personales de hasta el 100% de los ahorros acumulados en el Fondo de Vivienda.

  • Actualizado: 19 de mayo de 2026 a las 09:45 -
  • Kleymer Baquedano
RAP fortalece préstamos personales con Rapifácil y ConsoliRAP

En 33 años de existencia, el RAP registra 1,947,441 afiliados, de los cuales 483,892 están activos y 1,463,549 se han retirado.

 Foto: Moises Valenzuela/LA PRENSA
San Pedro Sula, Cortés

El Régimen de Aportaciones Privadas (RAP) fortalece sus programas de financiamiento personal dirigidos a afiliados mediante modalidades como Rapifácil y ConsoliRAP, que permiten acceder a créditos utilizando los ahorros acumulados en el Fondo de Vivienda.

En entrevista a LA PRENSA, Juan Carlos Sikaffy, presidente del Consejo Ejecutivo del RAP detalla los requisitos, plazos, alcances y proyecciones de estas soluciones financieras orientadas al consumo y consolidación de deudas.

Honduras continúa sin definir proveedor de placas

El Fondo de Vivienda del RAP ofrece opciones de financiamiento dirigidas a afiliados activos que cotizan a través de una empresa afiliada. Entre ellas destaca el préstamo Rapifácil, disponible para distintos destinos como consumo, gastos médicos, mejoras del hogar, pago de colegiaturas o consolidación de deudas con tasas de interes de entre 9.75% a 10.75%. Para acceder, el afiliado debe contar con aportaciones en el Fondo de Vivienda, tener al menos un año de antigüedad laboral, ser empleado permanente, poseer capacidad legal para contratar el préstamo y laborar en una empresa que no presente mora con el RAP.

Asimismo, el programa Prestahorro combina un préstamo personal con un componente de ahorro, permitiendo al afiliado acceder a una menor tasa de interés y plazos más amplios, mientras incrementa su fondo acumulado mediante aportaciones mensuales con tasas de interes de 8.75% a 9.75%. Este financiamiento puede cubrir hasta el 100% del ahorro acumulado en el RAP, siempre que el solicitante cumpla requisitos como tener ahorro acumulado en el Fondo de Vivienda, ser mayor de 21 años, contar con un año de antigüedad laboral y trabajar en una empresa afiliada que esté al día con sus aportaciones.

¿Cómo funciona el préstamo Rapifácil y cuál es el monto máximo que un afiliado puede solicitar según sus aportaciones?

Rapifácil está diseñado como una solución inmediata y versátil para cubrir cualquier meta o imprevisto personal. Este beneficio permite al afiliado disponer de hasta el 100% del total acumulado en su Fondo de Vivienda, transformando sus aportaciones en liquidez inmediata.

¿Es necesario tener un aval o garantía física para tramitar un crédito personal rápido con la institución?

No. El trámite no requiere avales ni garantías físicas. El respaldo del crédito son las aportaciones acumuladas en el Fondo de Vivienda, lo que simplifica el proceso y evita comprometer otros bienes.

¿Cuál es el tiempo de respuesta promedio desde que el afiliado entrega los documentos hasta el desembolso del dinero?

El proceso de evaluación y desembolso puede completarse en un promedio de cuatro días hábiles.

¿Qué porcentaje exacto de mi dinero ahorrado en el Fondo de Vivienda me permite prestar la modalidad Rapifácil?

La modalidad permite financiar hasta el 100% de los fondos acumulados en la cuenta de Vivienda del afiliado.

¿Se toman en cuenta también los excedentes anuales acumulados para calcular el monto máximo de mi crédito?

Sí. Para calcular la capacidad de financiamiento se consideran tanto las aportaciones como los excedentes generados en el Fondo de Vivienda.

Juan Carlos Sikaffy, presidente del Consejo Ejecutivo del RAP, declaró a LA PRENSA que para 2026 la institución proyecta destinar L2,450 millones adicionales en préstamos personales.

Juan Carlos Sikaffy, presidente del Consejo Ejecutivo del RAP, declaró a LA PRENSA que para 2026 la institución proyecta destinar L2,450 millones adicionales en préstamos personales.

 (Foto: Cortesía)

Si tengo ahorros tanto en el Fondo de Vivienda como en el Fondo de Reserva Laboral, ¿puedo unificar ambos saldos para solicitar un préstamo más grande?

No. Ambos fondos se administran de manera independiente porque cada uno responde a normativas y objetivos distintos.

¿Existe un salario neto mínimo que deba quedarme libre en mi planilla después de que se me aplique la deducción del préstamo?

No existe una restricción rígida respecto al salario neto restante tras la deducción del préstamo.

Si actualmente estoy aportando bajo la modalidad de afiliación voluntaria, ¿aplican las mismas condiciones de financiamiento que para un empleado por planilla?

Sí. Los afiliados voluntarios tienen acceso a las mismas condiciones y beneficios de financiamiento que los empleados afiliados por planilla.

Consolidación de deudas, plazos y cifras de préstamos personales

¿Qué opciones ofrece el RAP para la consolidación de deudas si un afiliado está muy endeudado con tarjetas o financieras?

La institución cuenta con ConsoliRAP, una modalidad orientada a unificar deudas en una sola cuota mensual bajo condiciones más favorables para el afiliado.

¿Cuál es el plazo máximo en meses que me otorga la institución para terminar de pagar un préstamo basado en mis propios ahorros?

Para la línea Rapifácil el plazo máximo es de hasta 60 meses, mientras que Prestahorro permite un período de hasta 90 meses.

¿Qué sucede con el dinero que tengo ahorrado si por alguna razón caigo en un estado de mora prolongado con las cuotas del préstamo?

Los ahorros funcionan como garantía automática. En caso de mora prolongada, esos fondos pueden utilizarse para cancelar el saldo pendiente del préstamo.

Aplazan licitación de 1,500 MW y crece el riesgo de empeorar los racionamientos

¿Cuánto tengo que tener ahorrado para optar a un préstamo para consumo, es decir, no para vivienda?

No existe un monto mínimo de ahorro para optar a esta línea de crédito. El acceso está disponible desde que el afiliado cuenta con fondos en su cuenta.

¿Qué porcentaje de mis ahorros es lo que me pueden prestar?

El afiliado puede solicitar hasta el 100% del saldo acumulado en sus ahorros.

Actualmente, ¿de cuánto es la cartera de personas que tienen préstamos en el RAP que no son de vivienda? ¿Y de cuánto disponen para préstamos personales que no son para vivienda?

Desde julio de 2013 se han colocado L12,233 millones en créditos de consumo, beneficiando a 219,173 familias. Además, para 2026 proyectan destinar L2,450 millones adicionales en préstamos personales.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Kleymer Baquedano
Kleymer Baquedano
kleymer.baquedano@laprensa.hn

Licenciada en Periodismo, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Periodista multimedia con experiencia en notas de economía, desarrollo en infraestructura y vialidad, empresa privada y gobierno. Parte del equipo de Diario La Prensa desde 2011.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias