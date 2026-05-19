RAP fortalece préstamos personales con Rapifácil y ConsoliRAP

<b>¿Qué opciones ofrece el RAP para la consolidación de deudas si un afiliado está muy endeudado con tarjetas o financieras?</b>La institución cuenta con ConsoliRAP, una modalidad orientada a unificar deudas en una sola cuota mensual bajo condiciones más favorables para el afiliado.<b>¿Cuál es el plazo máximo en meses que me otorga la institución para terminar de pagar un préstamo basado en mis propios ahorros?</b>Para la línea Rapifácil el plazo máximo es de hasta 60 meses, mientras que Prestahorro permite un período de hasta 90 meses.<b>¿Qué sucede con el dinero que tengo ahorrado si por alguna razón caigo en un estado de mora prolongado con las cuotas del préstamo?</b>Los ahorros funcionan como garantía automática. En caso de mora prolongada, esos fondos pueden utilizarse para cancelar el saldo pendiente del préstamo.