Honduras continúa sin definir proveedor de placas

San Pedro Sula, Cortés

El gobierno central enfrenta una gran tarea: suplir la demanda de placas vehiculares que dejó pendiente la administración anterior. Desde 2023, las placas fueron reemplazadas por permisos temporales en papel debido a la falta de licitaciones realizadas a tiempo. Fue a mediados de 2023 cuando Honduras se quedó sin placas para carros particulares. Un año después se agotaron las destinadas a motocicletas. Tras licitaciones fallidas y promesas incumplidas, el gobierno anterior dejó una deuda pendiente con los propietarios de vehículos, a quienes se les cobra puntualmente la matrícula vehicular cada año, además del pago de 500 lempiras por la placa.

Datos del Instituto de la Propiedad (IP), proporcionados a LA PRENSA mediante la solicitud SOL-IP-1171-2026, detallan que en Honduras circulan 376,528 carros sin placas y 490,500 motocicletas desde mediados de 2023 hasta la fecha. Esto suma 867,028 unidades con permiso provisional. De ese total, 66,520 carros y 36,841 motocicletas corresponden a San Pedro Sula. Ante la falta de placas físicas, el IP emite permisos provisionales, es decir, placas de papel con números asignados. Inicialmente, estos permisos tenían una vigencia de 30 días; actualmente se renuevan en línea cada tres meses o cada 90 días.

El IP ha emitido más de dos millones de permisos provisionales

En ese sentido, el IP registra 2,677,018 permisos emitidos para 867,028 vehículos entre carros y motocicletas. Aunque en marzo de este año las autoridades anunciaron la posibilidad de que una empresa alemana proveyera un lote de entre 1.5 y 1.7 millones de placas, actualmente analizan las mejores opciones de compra que cuenten con medidas de seguridad para los usuarios. El IP informó a este rotativo que el proceso no ha sido fácil, pero que se trabaja con el objetivo de iniciar la entrega de placas antes de que finalice este año. “Esperamos tener buenas noticias para mediados de año”, indicaron autoridades del instituto. Además, señalaron que mantienen conversaciones con varias empresas internacionales en busca de la mejor oferta. El Congreso Nacional aprobó el 19 de marzo un decreto para la compra directa de estos insumos. La Ley de Contratación del Estado permite a las instituciones públicas adquirir bienes, obras o servicios sin licitación pública cuando existan condiciones debidamente justificadas.

En este caso, la compra directa de placas fue catalogada como una emergencia debido a su importancia para la seguridad ciudadana y por las licitaciones públicas internacionales declaradas fracasadas. No obstante, la ley exige que estos procesos y contratos sean registrados en el sistema Honducompras para garantizar la fiscalización. Los últimos registros disponibles en la plataforma corresponden a licitaciones de placas declaradas fracasadas entre 2024 y 2025.

Se debe hacer una compra que cubra la demanda por los próximos cuatro años

Expertos recomiendan a las autoridades realizar una compra más amplia, ya que la demanda actual ronda el millón de placas. A esto se suma que cada año se registran entre 200,000 y 250,000 vehículos. Más del 60% corresponde a motocicletas, en su mayoría nuevas, y alrededor de 80,000 carros, principalmente usados importados desde Estados Unidos. “Se tiene que hacer una compra que cubra la demanda actual y de los próximos cuatro años”, indicó Erick Hernández, representante de la Asociación de Importadores de Vehículos, quien sostiene que la importación de vehículos usados aumenta considerablemente.

La falta de placas aumenta la inseguridad

La ciudadanía reclama constantemente respuestas ante la falta de placas porque, aseguran, esto ha incrementado la inseguridad. Señalan que, en casos de robo, accidentes, secuestros u otros incidentes, es más difícil identificar vehículos sin placas. “Si decimos las características del vehículo, hay miles de carros y motos que se parecen. ¿Cómo va a dar la Policía con ellos? Con la placa es más fácil; uno se siente desprotegido”, afirmó Dany Ríos, taxista. Aunque es importante señalar que, incluso con placas, persisten deficiencias entre instituciones que deberían estar enlazadas, como el IP y la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT). LA PRENSA consultó a la DNVT, mediante la solicitud SOL-SSSS-2844-2025, si la institución puede localizar a un conductor por medio de la placa y si tiene acceso a la información del IP. “La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte sí tiene acceso a la información del IP para la verificación de placas de los vehículos”, respondió la institución. Sin embargo, reconoció que la base de datos con la que cuenta la DNVT no está enlazada directamente con el IP. Consultada sobre cómo localizan actualmente a un conductor que circula sin placas, la institución respondió: “Para localizar a un ciudadano que no porta placa en el vehículo se realiza un proceso de seguimiento a través de las cámaras del 911”.

Tránsito sanciona por circular con el permiso vencido

Gustavo Ortiz, residente en San Pedro Sula, tiene dos años circulando sin placas y renueva su permiso cada tres meses para evitar sanciones de tránsito. “El permiso lo renuevo en línea en la página del IP. Nunca he tenido problemas con Tránsito porque siempre ando el permiso vigente”, comentó.