Honduras continúa sin definir proveedor de placas

Expertos recomiendan a las autoridades realizar una compra más amplia, ya que la demanda actual ronda el millón de placas. A esto se suma que cada año se registran entre 200,000 y 250,000 vehículos. Más del 60% corresponde a<b> motocicletas</b>, en su mayoría nuevas, y alrededor de 80,000 carros, principalmente usados importados desde Estados Unidos.“Se tiene que hacer una compra que cubra la demanda actual y de los próximos cuatro años”, indicó Erick Hernández, representante de la <b>Asociación de Importadores de Vehículos</b>, quien sostiene que la importación de vehículos usados aumenta considerablemente.