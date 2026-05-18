Motagua vs Génesis, se define al primer finalista en la Liga Nacional

Tegucigalpa, Honduras.

El “Ciclón Azul” llega con el ánimo en lo más alto tras su valioso triunfo 2-0 como visitante ante el Olancho FC el pasado 12 de mayo. Ese resultado le permitió alcanzar los 4 puntos en la tabla, dejando claro su objetivo: en casa no hay margen de error, está obligado a ganar para sellar su clasificación a la final.

¡Se viene un lunes de infarto en el fútbol hondureño! Esta noche se define el Grupo B de las triangulares del Torneo Clausura de la Liga Nacional de Honduras, con un duelo de alto voltaje entre Motagua y Génesis FC , un partido de vida o muerte en el que solo uno obtendrá el boleto a la gran final.

Del otro lado aparece el equipo revelación del torneo, Génesis, que bajo la dirección de Fernando Mira ha sorprendido a todos y llega con ligera ventaja. El conjunto paceño viene de rescatar un empate 1-1 ante Olancho FC, gracias a la anotación de Denilson “Camavinga” Núñez, en un duelo exigente que se disputó el pasado 15 de mayo.

Ese resultado dejó a Génesis como líder del grupo con 5 unidades, por lo que llega con una misión más clara: un empate esta noche le basta para hacer historia y meterse por primera vez en la gran final del fútbol hondureño.

La Comisión Nacional de Arbitraje designó a Luis Mejía como árbitro central del compromiso, acompañado por Elder Oliva y Kevin Zepeda como asistentes, mientras que el cuarto árbitro será Said Martínez y el asesor arbitral Wilson Matute.

Será un duelo decisivo que promete tensión, drama y emoción hasta el último minuto.