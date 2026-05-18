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Motagua vs Génesis, se define al primer finalista en la Liga Nacional

El Ciclón se juega ante el equipo revelación del torneo el pase a la Gran Final del Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras.

  • Actualizado: 18 de mayo de 2026 a las 10:41 -
  • Redacción
Motagua vs Génesis, se define al primer finalista en la Liga Nacional
Tegucigalpa, Honduras.

¡Se viene un lunes de infarto en el fútbol hondureño! Esta noche se define el Grupo B de las triangulares del Torneo Clausura de la Liga Nacional de Honduras, con un duelo de alto voltaje entre Motagua y Génesis FC, un partido de vida o muerte en el que solo uno obtendrá el boleto a la gran final.

El “Ciclón Azul” llega con el ánimo en lo más alto tras su valioso triunfo 2-0 como visitante ante el Olancho FC el pasado 12 de mayo. Ese resultado le permitió alcanzar los 4 puntos en la tabla, dejando claro su objetivo: en casa no hay margen de error, está obligado a ganar para sellar su clasificación a la final.

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Del otro lado aparece el equipo revelación del torneo, Génesis, que bajo la dirección de Fernando Mira ha sorprendido a todos y llega con ligera ventaja. El conjunto paceño viene de rescatar un empate 1-1 ante Olancho FC, gracias a la anotación de Denilson “Camavinga” Núñez, en un duelo exigente que se disputó el pasado 15 de mayo.

Ese resultado dejó a Génesis como líder del grupo con 5 unidades, por lo que llega con una misión más clara: un empate esta noche le basta para hacer historia y meterse por primera vez en la gran final del fútbol hondureño.

La Comisión Nacional de Arbitraje designó a Luis Mejía como árbitro central del compromiso, acompañado por Elder Oliva y Kevin Zepeda como asistentes, mientras que el cuarto árbitro será Said Martínez y el asesor arbitral Wilson Matute.

Será un duelo decisivo que promete tensión, drama y emoción hasta el último minuto.

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FICHA DEL PARTIDO

Horario: 6 de la tarde.

Estadio: Nacional Chelato Uclés.

Transmisión: Canal Deportes TVC y web de Diario LA PRENSA.

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Artículo elaborado por el equipo periodístico de Diario LA PRENSA.

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