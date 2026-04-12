Imágenes impactantes: Terror en clásico Motagua - Olimpia tras escenas de violencia

Lamentables escenas de violencia se vivieron este domingo 12 de abril, previo al clásico entre Motagua y Olimpia, correspondiente a la jornada 18 del Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras.
Lo que en la previa parecía una fiesta del fútbol, como se venía desarrollando en los últimos años, hoy volvió a episodios del pasado: actos de vandalismo horas antes del clásico en el Estadio Nacional de Tegucigalpa.
Los actos de vandalismo comenzaron a eso de las 4 de la tarde en las calles de Tegucigalpa, especialmente en los alrededores del estadio Nacional.
Elementos de la Policía Nacional al momento de su arribo mientras comenzaba el caos.
Aficionados con camiseta del Motagua se enfrentaron a elementos de la Policía Nacional.
En videos se nota como aficionados de ambas barradas protagonizan una batalla campal, lanzando también piedras y otros objetos con la intención de dañar.
Un aficionado herido al momento de ser atendido por seguidores del Motagua.
El aficionado con su rostro ensangrentado recibió asistencia por parte de un grupo de seguidores que portaba la camiseta del Motagua.
Lamentable escenas de terror se vivieron en los alrededores del estadio Nacional.
Barra del Motagua y del Olimpia se enfrentaron en los alrededores del estadio Nacional con intertención de elementos de la Policía.
Se escucharon múltiples detonaciones en las cercanías del recinto y, según informes de HRN, también se reporta una persona fallecida, además de varios heridos.
Las mal llamadas barras capitalinas, tiñeron totalmente de rojo las inmediaciones del estadio José de la Paz Herrera .
Elementos de la Cruz Roja llegaron de forma inmediata para trasladar a los heridos a los diferentes centros médicos.
Sangre en la pierna de una aficionada del Motagua.
Momentos de alta tensión se vivieron en las afueras del estadio Chelato Uclés previo al clásico entre Olimpia y Motagua.
El exjugador y hoy director deportivo Emilio Izaguirre del Motagua al momento de llegar al estadio.
El susto era evidente en los aficionados que llegaban al estadio tras los penosos incidentes violentos.
La pelea entre la barra Ultra Fiel y Revolucionarios desató el caos en la previa de la jornada 18 de la Liga Nacional.
Desde tempranas horas se reportaron disparos en las inmediaciones del coloso capitalino, generando pánico entre los aficionados.
Lluvia de piedras en las calles de Tegucigalpa previo al clásico.
Estos aficionados del Motagua fueron captados lanzando piedras ante la vista de elementos de la Policía Nacional.
El ambiente se salió de control en cuestión de minutos, obligando a muchos a resguardarse.
La prensa presente en el lugar fue evacuada de emergencia hacia el interior del estadio para garantizar su seguridad.
Los autobuses que trasladaron la plantilla del Motagua y Olimpia resultaron dañados.
Se informa de que el auto de Said Martínez es uno de los afectados tras el zafarrancho.
HRN informa de que hay una persona fallecida y se reportan varios heridos.
Una chica de la Policía Nacional en los alrededores del estadio.
En la Liga Nacional señalaron de que hubo un error al permitir ingreso de una barra visitante.
El clásico estaba estipulado para comenzar a las 5:15pm, pero pasó para las 6 de la tarde.