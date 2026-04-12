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Imágenes impactantes: Terror en clásico Motagua - Olimpia tras escenas de violencia

Lamentable escenas de terror se dieron tras enfrentamiento entre barras de ambos clubes con intervención de elementos de la Policía Nacional.

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Lamentables escenas de violencia se vivieron este domingo 12 de abril, previo al clásico entre Motagua y Olimpia, correspondiente a la jornada 18 del Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras.
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Lo que en la previa parecía una fiesta del fútbol, como se venía desarrollando en los últimos años, hoy volvió a episodios del pasado: actos de vandalismo horas antes del clásico en el Estadio Nacional de Tegucigalpa.
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Los actos de vandalismo comenzaron a eso de las 4 de la tarde en las calles de Tegucigalpa, especialmente en los alrededores del estadio Nacional.
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Elementos de la Policía Nacional al momento de su arribo mientras comenzaba el caos.

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Aficionados con camiseta del Motagua se enfrentaron a elementos de la Policía Nacional.
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En videos se nota como aficionados de ambas barradas protagonizan una batalla campal, lanzando también piedras y otros objetos con la intención de dañar.
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Un aficionado herido al momento de ser atendido por seguidores del Motagua.

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El aficionado con su rostro ensangrentado recibió asistencia por parte de un grupo de seguidores que portaba la camiseta del Motagua.
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Lamentable escenas de terror se vivieron en los alrededores del estadio Nacional.

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Barra del Motagua y del Olimpia se enfrentaron en los alrededores del estadio Nacional con intertención de elementos de la Policía.
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Se escucharon múltiples detonaciones en las cercanías del recinto y, según informes de HRN, también se reporta una persona fallecida, además de varios heridos.
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Las mal llamadas barras capitalinas, tiñeron totalmente de rojo las inmediaciones del estadio José de la Paz Herrera .
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Elementos de la Cruz Roja llegaron de forma inmediata para trasladar a los heridos a los diferentes centros médicos.

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Sangre en la pierna de una aficionada del Motagua.
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Momentos de alta tensión se vivieron en las afueras del estadio Chelato Uclés previo al clásico entre Olimpia y Motagua.
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El exjugador y hoy director deportivo Emilio Izaguirre del Motagua al momento de llegar al estadio.
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El susto era evidente en los aficionados que llegaban al estadio tras los penosos incidentes violentos.

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La pelea entre la barra Ultra Fiel y Revolucionarios desató el caos en la previa de la jornada 18 de la Liga Nacional.
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Desde tempranas horas se reportaron disparos en las inmediaciones del coloso capitalino, generando pánico entre los aficionados.
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Lluvia de piedras en las calles de Tegucigalpa previo al clásico.
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Estos aficionados del Motagua fueron captados lanzando piedras ante la vista de elementos de la Policía Nacional.
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El ambiente se salió de control en cuestión de minutos, obligando a muchos a resguardarse.
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La prensa presente en el lugar fue evacuada de emergencia hacia el interior del estadio para garantizar su seguridad.
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Los autobuses que trasladaron la plantilla del Motagua y Olimpia resultaron dañados.
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Se informa de que el auto de Said Martínez es uno de los afectados tras el zafarrancho.
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Los autobuses que trasladaron la plantilla del Motagua y Olimpia resultaron dañados.
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HRN informa de que hay una persona fallecida y se reportan varios heridos.

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Una chica de la Policía Nacional en los alrededores del estadio.

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En la Liga Nacional señalaron de que hubo un error al permitir ingreso de una barra visitante.
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El clásico estaba estipulado para comenzar a las 5:15pm, pero pasó para las 6 de la tarde.
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