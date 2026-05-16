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Olimpia alista barrida: los jugadores que se irían tras debacle en el Torneo Clausura 2026

Varios futbolistas señalados tras el último fracaso y que no entrarían en los planes del Olimpia para la próxima temporada.

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Olimpia no jugará la final de la Liga Nacional por primera vez en 4 años, quedó afuera y ahora se vienen cambios en la plantilla. El equipo albo se prepara para una barrida.
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Olimpia se renovará de cara al próximo campeonato de la Liga Nacional de Honduras y para la Copa Centroamericana.
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El equipo merengue sufrió una dolorosa derrota de 1-0 ante el Marathón en el estadio Morazán de San Pedro Sula y dijo adiós al tricampeonato.
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Ese resultado dejó al Olimpia eliminado en triangulares del Torneo Clausura 2026 y sin posibilidades de jugar la Gran Final.
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La eliminación representa un fracaso para el equipo que venía de ser bicampeón del fútbol hondureño.
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Ante esto, la directiva del Olimpia comandada por Rafael Villeda, estaría haciendo una barrida de jugadores en la plantilla de cara a la siguiente temporada.
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El entrenador uruguayo Eduardo Espinel no se movería del banquillo del Olimpia, pero estos futbolistas no seguirían en el Rey de Copas.
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Santiago Ramírez - El extremo izquierdo uruguayo fue borrado por completo de las alineaciones de Eduardo Espinel y estaría dejando libre otro cupo de extranjero en el Olimpia.
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Carlos 'Mango' Sánchez - En este Torneo Clausura 2026 perdió protagonismo y no entraría en planes para la próxima temporada. Podría ser una de las salidas en la zona baja del club.
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Elison Rivas - El lateral izquierdo estaría valorando opciones fuera del Olimpia y aparece entre los futbolistas con futuro incierto. Firmó dos goles en esta temporada.
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Jerry Bengtson - El máximo goleador histórico de Liga Nacional podría ser otra de las bajas importantes de cara a la próxima temporada. "Voy a descansar unos días y veré que pasa", dijo a Diario LA PRENSA tras la eliminación del Olimpia. Hizo 3 goles en este campeonato.
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Yustin Arboleda - Por tema de edad y renovación generacional, podría vivir sus últimos meses como jugador albo. Hasta el momento está en duda tras marcar apenas dos goles en el Torneo Clausura 2026.
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Jorge Benguché - El goleador melenudo podría ser tentado por otros equipos de la región. Sumó apenas 4 goles en el Torneo Clausura 2026.
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José Mario Pinto - Sigue siendo uno de los candidatos más fuertes del Olimpia para salir al fútbol internacional. Clubes del extranjero lo quieren desde el torneo anterior.
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Facundo Queiroz - El zaguero uruguayo termina contrato con el Olimpia y la directiva merengue analizaría liberar cupos de extranjeros.
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Josman Figueroa - El joven futbolista no ha tenido minutos con Olimpia y podría ser enviado a préstamo a otro equipo de Liga Nacional.
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