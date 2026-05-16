Olimpia alista barrida: los jugadores que se irían tras debacle en el Torneo Clausura 2026

Olimpia no jugará la final de la Liga Nacional por primera vez en 4 años, quedó afuera y ahora se vienen cambios en la plantilla. El equipo albo se prepara para una barrida.
Olimpia se renovará de cara al próximo campeonato de la Liga Nacional de Honduras y para la Copa Centroamericana.
El equipo merengue sufrió una dolorosa derrota de 1-0 ante el Marathón en el estadio Morazán de San Pedro Sula y dijo adiós al tricampeonato.
Ese resultado dejó al Olimpia eliminado en triangulares del Torneo Clausura 2026 y sin posibilidades de jugar la Gran Final.
La eliminación representa un fracaso para el equipo que venía de ser bicampeón del fútbol hondureño.
Ante esto, la directiva del Olimpia comandada por Rafael Villeda, estaría haciendo una barrida de jugadores en la plantilla de cara a la siguiente temporada.
El entrenador uruguayo Eduardo Espinel no se movería del banquillo del Olimpia, pero estos futbolistas no seguirían en el Rey de Copas.
Santiago Ramírez - El extremo izquierdo uruguayo fue borrado por completo de las alineaciones de Eduardo Espinel y estaría dejando libre otro cupo de extranjero en el Olimpia.
Carlos 'Mango' Sánchez - En este Torneo Clausura 2026 perdió protagonismo y no entraría en planes para la próxima temporada. Podría ser una de las salidas en la zona baja del club.
Elison Rivas - El lateral izquierdo estaría valorando opciones fuera del Olimpia y aparece entre los futbolistas con futuro incierto. Firmó dos goles en esta temporada.
Jerry Bengtson - El máximo goleador histórico de Liga Nacional podría ser otra de las bajas importantes de cara a la próxima temporada. "Voy a descansar unos días y veré que pasa", dijo a Diario LA PRENSA tras la eliminación del Olimpia. Hizo 3 goles en este campeonato.
Yustin Arboleda - Por tema de edad y renovación generacional, podría vivir sus últimos meses como jugador albo. Hasta el momento está en duda tras marcar apenas dos goles en el Torneo Clausura 2026.
Jorge Benguché - El goleador melenudo podría ser tentado por otros equipos de la región. Sumó apenas 4 goles en el Torneo Clausura 2026.
José Mario Pinto - Sigue siendo uno de los candidatos más fuertes del Olimpia para salir al fútbol internacional. Clubes del extranjero lo quieren desde el torneo anterior.
Facundo Queiroz - El zaguero uruguayo termina contrato con el Olimpia y la directiva merengue analizaría liberar cupos de extranjeros.
Josman Figueroa - El joven futbolista no ha tenido minutos con Olimpia y podría ser enviado a préstamo a otro equipo de Liga Nacional.