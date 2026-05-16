Exjugador del Real Madrid admite excesos que marcaron su trayectoria en europa

Ex jugador del Real Madrid rompió el silencio y reveló uno de los episodios más oscuros de su carrera en el fútbol europeo.
El exfutbolista brasileño Cicinho abrió su corazón y reveló los momentos más oscuros de su carrera profesional, marcada por el alcoholismo mientras brillaba en clubes históricos como Real Madrid y AS Roma.
En entrevista con La Gazzetta dello Sport, el exlateral confesó que llegó a consumir cantidades extremas de alcohol durante su etapa en Europa.
Cicinho contó que su relación con la bebida comenzó desde muy joven, cuando apenas tenía 13 años. Según explicó, desde aquella primera fiesta quedó atrapado por el alcohol y con el paso del tiempo el consumo aumentó mientras perseguía el sueño de triunfar en el fútbol profesional.
El brasileño recordó que durante sus primeros años en Botafogo ya mantenía hábitos descontrolados, llegando a beber hasta 20 cervezas y 10 caipiriñas al día.
Su explosión futbolística llegó en 2005 con São Paulo FC, donde conquistó el Campeonato Paulista, la Copa Libertadores y el Mundial de Clubes.
El gran nivel mostrado en Sudamérica llamó la atención del Real Madrid, equipo que desembolsó seis millones de dólares para ficharlo en 2006.
“Me contrataron para ser el próximo Michel Salgado”, recordó Cicinho durante la entrevista con La Gazzetta dello Sport. El lateral admitió que organizaba fiestas constantes en su casa y muchas veces llegaba a entrenar después de pasar toda la madrugada consumiendo alcohol.
El exjugador reveló que utilizaba café y cigarrillos para intentar ocultar el olor a alcohol antes de las prácticas dirigidas por Fabio Capello.
Tras su salida del cuadro merengue, Cicinho recaló en la AS Roma en 2007.
El brasileño sorprendió al revelar que llegó a consumir 70 cervezas y 15 caipiriñas en un solo día. Además, reconoció que fumaba dos paquetes de cigarrillos mientras vivía rodeado de fiestas y reuniones hasta altas horas de la madrugada.
Cicinho explicó que su residencia en Casal Palocco se convirtió en el punto habitual de encuentros con amigos, aunque después asistía normalmente a los entrenamientos. El exlateral aseguró que odiaba dormir y que prefería mantenerse constantemente de fiesta.
Durante su paso por la capital italiana también atravesó momentos complicados por las lesiones. El brasileño recordó que en 2009 sufrió una nueva lesión de rodilla y eso provocó que volviera a caer en los excesos mientras luchaba contra una fuerte depresión.
El exjugador confesó que incluso solía disputar partidos de fútbol 7 hasta las tres de la mañana con aficionados romanistas cerca de la playa.
A pesar de todos los problemas fuera del terreno de juego, Cicinho logró conquistar la Copa Italia en 2008 y mantenerse varias temporadas en el fútbol europeo
Actualmente, el exinternacional brasileño reside en São Paulo y asegura llevar 14 años sobrio.