Cae alias El Mexicano, presunto miembro de la banda Los Coyotes

SAN PEDRO SULA

La acción policial se desarrolló este lunes en la colonia Islas del Progreso, donde fue detenido un ciudadano identificado como Sergio Carlos Merlo, de 46 años, alias El Mexicano, señalado como supuesto integrante de la estructura criminal conocida como Los Coyotes.

La Dirección Policial de Investigaciones (DPI), a través de la Unidad Nacional Antisecuestros (UNAS), informó sobre la ejecución de una orden de captura en San Pedro Sula, Cortés.

De acuerdo con el reporte oficial, la captura se realizó mediante labores de investigación e inteligencia, en cumplimiento de una orden judicial emitida por el Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción de San Pedro Sula.

Las investigaciones señalan que el detenido estaría vinculado a un caso de secuestro ocurrido el 18 de noviembre de 2025, cuando una víctima identificada como testigo protegido habría sido privada de su libertad mientras se desplazaba hacia su residencia en San Pedro Sula.

Posteriormente, el 19 de noviembre de 2025, familiares de la víctima habrían recibido llamadas telefónicas en las que los secuestradores exigían la cantidad de 7,000 dólares a cambio de su liberación, bajo amenazas contra su vida.

Según el informe policial, la Unidad Nacional Antisecuestros inició el proceso investigativo, logrando el rescate de la víctima sana y salva en la ciudad de Siguatepeque.

Las autoridades indicaron además que el detenido ya había sido capturado previamente por el mismo caso, relacionado con la estructura criminal denominada Los Coyotes.

El sospechoso será remitido al juzgado competente que emitió la orden de captura para continuar con el proceso legal correspondiente.