Capturan a guardia de seguridad por intento de femicidio contra su pareja en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras

La captura fue ejecutada en la colonia El Pedregal por un equipo especializado del Departamento de Femicidios y Delitos Conexos (DFDC), luego de recibir una denuncia sobre un hecho violento ocurrido en el sector.

Un guardia de seguridad fue detenido de manera flagrante por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), señalado como presunto responsable del delito de femicidio en su grado de ejecución de tentativa acabada en perjuicio de su pareja sentimental.

El detenido fue identificado como Juan Carlos Mendoza Palma, de 47 años, originario de Guajiquiro, La Paz, y residente en Tegucigalpa, Francisco Morazán, quien se desempeña como guardia de seguridad.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el hecho se registró la mañana de este domingo, cuando el sospechoso sostuvo una fuerte discusión con su pareja en su vivienda.

Según las indagaciones realizadas por los agentes, presuntamente motivado por celos y conflictos de carácter personal, el imputado habría tomado un arma de fuego tipo revólver y disparado contra la víctima, causándole heridas de gravedad.

En su declaración inicial, el sospechoso manifestó que el altercado se habría originado por diferencias personales relacionadas con la supuesta existencia de otra relación sentimental por parte de la afectada.

Tras el ataque, personas que se encontraban en el lugar auxiliaron a la mujer y la trasladaron de emergencia a un centro asistencial de la capital, donde permanece bajo atención médica especializada.

Durante el procedimiento policial, los agentes decomisaron un revólver que contenía cuatro cartuchos sin percutir. En la escena también se recolectaron dos casquillos percutidos, los cuales serán sometidos a análisis forenses como parte del proceso investigativo.

El imputado será puesto a disposición del Ministerio Público por suponerlo responsable del delito de femicidio en su grado de ejecución de tentativa acabada, conforme a lo establecido en la legislación hondureña.