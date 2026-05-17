Fallece Elías Samuel, el trillizo que permanecía en cuidados intensivos del Mario Rivas

El hospital Mario Catarino Rivas informó el sábado el fallecimiento de Elías Samuel, el trillizo que permanecía ingresado en la unidad de cuidados intensivos neonatales desde su nacimiento prematuro el pasado 12 de abril.
Autoridades del centro asistencial señalaron que, pese a los esfuerzos realizados por el equipo médico, el menor no logró superar las complicaciones de salud que enfrentaba desde hace varias semanas.
El viernes, el doctor Gamaliel Ferrufino, neonatólogo del hospital, había informado que la condición del bebé se había agravado debido a una infección intestinal y a una significativa disminución en sus plaquetas, situación que obligó a ampliar la cobertura antibiótica.
“Durante estas semanas su salud se deterioró un poco más. Hubo necesidad de cambiarle cobertura antibiótica a una más amplia, ya que las plaquetas le bajaron y presenta una infección intestinal. Ha requerido más cuidados”, dijo el especialista a Diario LA PRENSA.
Elías Samuel y sus hermanos nacieron con 30 semanas de gestación mediante una cesárea de emergencia practicada en el Mario Rivas, luego de que su madre, Ana Cristina Burgos, de 41 años, fuera referida desde el hospital Aníbal Murillo de Olanchito por complicaciones durante el embarazo.
Desde su nacimiento, los tres bebés permanecieron bajo estricta vigilancia médica en la sala de cuidados intensivos neonatales debido a su bajo peso y condición prematura. Dos de los trillizos nacieron con un peso de tres libras, mientras que el otro pesó apenas 2 libras con 5 onzas, lo que incrementó los riesgos.
Tras casi un mes de atención especializada y monitoreo constante, dos de los trillizos, Elías Jesús y Luis Fernando, lograron recuperarse favorablemente y recibieron el alta médica el pasado 8 de mayo, hecho que llenó de esperanza a sus familiares y al personal sanitario que acompañó el proceso desde el nacimiento.
Durante todo este tiempo, Ana Cristina acudió diariamente al área de neonatología para permanecer cerca de sus hijos y practicar el método canguro, una técnica de contacto piel con piel utilizada para fortalecer el vínculo entre madre e hijo y favorecer la recuperación.
El caso de los trillizos generó atención y solidaridad entre pacientes, familiares y personal médico del hospital sampedrano, especialmente por las condiciones en las que nacieron y por la constante lucha que enfrentaron desde sus primeros días de vida.
Autoridades del Mario Rivas expresaron sus condolencias a la familia y reconocieron la labor del equipo multidisciplinario de neonatología que acompañó la atención de los menores durante varias semanas, en medio de un cuadro clínico complejo derivado de la prematurez y las complicaciones infecciosas que afectaron a Elías Samuel.