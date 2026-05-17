Fallece Elías Samuel, el trillizo que permanecía en cuidados intensivos del Mario Rivas

San Pedro Sula, Honduras.

El hospital Mario Catarino Rivas informó el sábado el fallecimiento de Elías Samuel, el trillizo que permanecía ingresado en la unidad de cuidados intensivos neonatales desde su nacimiento prematuro el pasado 12 de abril.

Autoridades del centro asistencial señalaron que, pese a los esfuerzos realizados por el equipo médico, el menor no logró superar las complicaciones de salud que enfrentaba desde hace varias semanas.

El viernes, el doctor Gamaliel Ferrufino, neonatólogo del hospital, había informado que la condición del bebé se había agravado debido a una infección intestinal y a una significativa disminución en sus plaquetas, situación que obligó a ampliar la cobertura antibiótica.

“Durante estas semanas su salud se deterioró un poco más. Hubo necesidad de cambiarle cobertura antibiótica a una más amplia, ya que las plaquetas le bajaron y presenta una infección intestinal. Ha requerido más cuidados”, dijo el especialista a Diario LA PRENSA.