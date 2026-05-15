Banco Mundial supervisa nuevas incubadoras en el Mario Rivas

Autoridades del Banco Mundial (BM) y de la Secretaría de Salud visitaron este viernes el hospital Mario Catarino Rivas, para supervisar la instalación y funcionamiento de las 30 incubadoras de última generación entregadas el pasado 29 de abril.
El equipamiento forma parte del proyecto “Restablecimiento de Servicios Esenciales de Salud y Preparación ante Emergencias”, financiado por el BM para mejorar la capacidad de respuesta del sistema sanitario hondureño y reforzar áreas críticas.
Durante el recorrido, las autoridades constataron la instalación del equipo médico adquirido con fondos del organismo internacional, así como las condiciones operativas en las que serán utilizadas las incubadoras dentro del área de neonatología del hospital.
La visita fue encabezada por la directora de Redes Integradas de Servicios de Salud, la doctora Luz María Aguilar y el economista senior de Salud del Banco Mundial, Nicolás Collin, además de representantes de Gestión Financiera de la Secretaría de Salud y autoridades del centro asistencial.
La dotación representa una inversión de más de L45 millones, incluyendo la compra del equipo, su instalación y la capacitación del personal para operarlo.
El lote está compuesto por 15 incubadoras híbridas y 15 incubadoras abiertas, tecnología especializada que permitirá mejorar las condiciones de atención para los neonatos, especialmente aquellos que requieren cuidados intensivos.
La doctora Luz María Aguilar señaló que esta inversión representa un paso importante en el fortalecimiento del sistema de salud pública, especialmente en áreas sensibles como la atención neonatal, donde la disponibilidad de equipo especializado puede incidir directamente en la recuperación y supervivencia de los recién nacidos.
Por su parte, autoridades del Mario Rivas resaltaron que la llegada de estas incubadoras ha permitido modernizar la unidad de neonatos y ampliar la capacidad de respuesta del hospital ante casos de alta complejidad, ofreciendo una atención más especializada y acorde a las necesidades de los pacientes.
Cabe señalar que el área de neonatos del centro asistencial está integrada por la sala de cuidados intensivos neonatales y la sala de neonatos B, las cuales, previo a esta dotación de equipo, tenían una capacidad conjunta para atender a cerca de 60 pacientes.