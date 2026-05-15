Banco Mundial supervisa nuevas incubadoras en el Mario Rivas

San Pedro Sula, Honduras.

Autoridades del Banco Mundial (BM) y de la Secretaría de Salud visitaron este viernes el hospital Mario Catarino Rivas, para supervisar la instalación y funcionamiento de las 30 incubadoras de última generación entregadas el pasado 29 de abril.

El equipamiento forma parte del proyecto “Restablecimiento de Servicios Esenciales de Salud y Preparación ante Emergencias”, financiado por el BM para mejorar la capacidad de respuesta del sistema sanitario hondureño y reforzar áreas críticas.

Durante el recorrido, las autoridades constataron la instalación del equipo médico adquirido con fondos del organismo internacional, así como las condiciones operativas en las que serán utilizadas las incubadoras dentro del área de neonatología del hospital.

La visita fue encabezada por la directora de Redes Integradas de Servicios de Salud, la doctora Luz María Aguilar y el economista senior de Salud del Banco Mundial, Nicolás Collin, además de representantes de Gestión Financiera de la Secretaría de Salud y autoridades del centro asistencial.