“Son un milagro”, dan de alta a dos de los trillizos prematuros en el Mario Rivas

Luego de casi un mes de cuidados intensivos y muchas oraciones, dos de los trillizos que nacieron de forma prematura en el hospital Mario Catarino Rivas recibieron el alta médica este viernes, devolviéndole la tranquilidad y esperanza a una familia que ha permanecido aferrada a la fe desde el primer día.
Se trata de Elías Jesús y Luis Fernando, quienes desde el pasado 12 de abril permanecían en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN), donde fueron atendidos debido a las complicaciones derivadas de su nacimiento prematuro.
Con una sonrisa, Ana Cristina Burgos, madre de los pequeños, agradeció a Dios, al personal médico y a todas las personas que la han acompañado durante este proceso, con sus oraciones, palabras de ánimo y algunas donaciones.
La madre expresó que sus hijos son un milagro. “Le pido a Dios que me los haga crecer, que vamos a ir a la iglesia y yo voy a luchar con ellos, se lo he prometido al Señor. La gente me dice que ellos me vivieron por un milagro de Dios”, dijo emocionada.
Desde que los bebés nacieron, Ana Cristina ha acudido todos los días a la sala de cuidados intensivos para acompañarlos y practicar el método canguro, una técnica de contacto piel con piel utilizada para fortalecer el vínculo y favorecer su recuperación.
Aunque este viernes dos de los trillizos lograron salir de cuidados intensivos, la batalla aún no termina para la familia, pues el segundo bebé en nacer, quien llevará el nombre de Elías Samuel, continúa bajo vigilancia médica en la UCIN del hospital.
El doctor Gamaliel Ferrufino, neonatólogo del centro asistencial, explicó que el menor presenta una evolución favorable en comparación con semanas anteriores, aunque todavía permanece con cobertura antibiótica amplia y bajo estricta observación.
El especialista detalló que se espera iniciar el plan de alimentación la próxima semana para que el bebé pueda comenzar a alimentarse por sí mismo, sin necesidad de sonda, uno de los criterios fundamentales para otorgar el alta médica a recién nacidos prematuros.
Los dos trillizos que fueron dados de alta permanecerán con su madre en el albergue del hospital Mario Rivas este viernes, donde también se encuentra una de sus hijas mayores para ayudarla.
La familia tiene previsto trasladarse mañana hacia Olanchito, Yoro, con apoyo del Cuerpo de Bomberos, aunque Ana Cristina se quedará en el albergue para seguir pendiente de la evolución de Elías Samuel.
Cabe recordar que Ana Cristina Burgos, de 41 años, fue referida desde el hospital Aníbal Murillo de Olanchito al Mario Catarino Rivas en abril debido a complicaciones con su embarazo.
Tras recibir atención oportuna, los médicos determinaron practicarle una cesárea de emergencia el domingo 12 de abril a las 30 semanas de gestación para salvaguardar la vida de la madre y los bebés.
Las personas interesadas en apoyar a la familia pueden comunicarse directamente con Ana Cristina Burgos al número 9475-4717.