“Son un milagro”, dan de alta a dos de los trillizos prematuros en el Mario Rivas

San Pedro Sula, Honduras.

Luego de casi un mes de cuidados intensivos y muchas oraciones, dos de los trillizos que nacieron de forma prematura en el hospital Mario Catarino Rivas recibieron el alta médica este viernes, devolviéndole la tranquilidad y esperanza a una familia que ha permanecido aferrada a la fe desde el primer día.

Se trata de Elías Jesús y Luis Fernando, quienes desde el pasado 12 de abril permanecían en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN), donde fueron atendidos debido a las complicaciones derivadas de su nacimiento prematuro.

Con una sonrisa, Ana Cristina Burgos, madre de los pequeños, agradeció a Dios, al personal médico y a todas las personas que la han acompañado durante este proceso, con sus oraciones, palabras de ánimo y algunas donaciones.

La madre expresó que sus hijos son un milagro. “Le pido a Dios que me los haga crecer, que vamos a ir a la iglesia y yo voy a luchar con ellos, se lo he prometido al Señor. La gente me dice que ellos me vivieron por un milagro de Dios”, dijo emocionada.