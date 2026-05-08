Doña Gloria muere en plena celebración del Día de las Madres en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.

Doña Gloria Cristina Cortés, de 53 años, falleció la mañana de este viernes durante una celebración del Día de las Madres en el Centro Básico José Trinidad Cabañas, del barrio Guanacaste, en Tegucigalpa, capital de Honduras.

En un ambiente caluroso y en compañía de su nuera, la madre llegó a disfrutar de la festividad cuando “de repente cayó al suelo y murió”, según el relato de testigos.

El cuerpo yacía en el suelo cubierto con una manta cuando llegaron sus hijos, familiares cercanos y vecinos tras recibir la impactante noticia.