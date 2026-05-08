Doña Gloria muere en plena celebración del Día de las Madres en Tegucigalpa

Doña Gloria Cristina Cortés, de 53 años, falleció la mañana de este viernes durante una celebración del Día de las Madres en el Centro Básico José Trinidad Cabañas, del barrio Guanacaste, en Tegucigalpa, capital de Honduras.
En un ambiente caluroso y en compañía de su nuera, la madre llegó a disfrutar de la festividad cuando “de repente cayó al suelo y murió”, según el relato de testigos.
El cuerpo yacía en el suelo cubierto con una manta cuando llegaron sus hijos, familiares cercanos y vecinos tras recibir la impactante noticia.
“Ya llegaron los de Medicina Forense y dijeron que fue un paro cardíaco, por eso no se la llevaron porque fue muerte natural”, aseguró una mujer cercana a la víctima.
Lamentablemente, nadie pudo auxiliarla, ya que su muerte fue inmediata. Testigos relataron que en el lugar se desarrollaban rifas de canastas y otras dinámicas alusivas a la fecha, mientras decenas de menores acompañaban a sus madres durante la celebración.
La tragedia conmocionó a la comunidad educativa del Centro Básico Cabañas, del barrio Guanacaste, al ocurrir en plena celebración para conmemorar el Día de la Madre.