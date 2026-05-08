Capturan a “El Ogro” y “La Flaca” por extorsión en La Ceiba

La Ceiba, Atlántida

Una pareja señalada de participar en el cobro de extorsión fue capturada en las últimas horas en La Ceiba, Atlántida, durante un operativo ejecutado por agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), en coordinación con la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC).

Los detenidos fueron identificados como Rafael Emilio Martínez Artiaga, alias “El Ogro”, y Billy Karina Lobo Forgas, conocida como “La Flaca”, quienes, de acuerdo con las investigaciones, tendrían vínculos con la Pandilla 18.

La operación policial se desarrolló en el Parque Central de La Ceiba, donde ambos sospechosos fueron requeridos mientras presuntamente realizaban actividades relacionadas con el cobro de extorsión.

Según el informe preliminar, “El Ogro” supuestamente utilizaba nombres de distintas estructuras criminales para intimidar a comerciantes y transportistas de la ciudad y exigir pagos ilícitos.

Las investigaciones apuntan a que “La Flaca” sería la persona encargada de recolectar el dinero producto de las amenazas y cobros extorsivos.