Capturan a “El Ogro” y “La Flaca” por extorsión en La Ceiba

Una pareja señalada de participar en el cobro de extorsión fue capturada en las últimas horas en La Ceiba, Atlántida, durante un operativo ejecutado por agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), en coordinación con la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC).
Los detenidos fueron identificados como Rafael Emilio Martínez Artiaga, alias “El Ogro”, y Billy Karina Lobo Forgas, conocida como “La Flaca”, quienes, de acuerdo con las investigaciones, tendrían vínculos con la Pandilla 18.
La operación policial se desarrolló en el Parque Central de La Ceiba, donde ambos sospechosos fueron requeridos mientras presuntamente realizaban actividades relacionadas con el cobro de extorsión.
Según el informe preliminar, “El Ogro” supuestamente utilizaba nombres de distintas estructuras criminales para intimidar a comerciantes y transportistas de la ciudad y exigir pagos ilícitos.
Las investigaciones apuntan a que “La Flaca” sería la persona encargada de recolectar el dinero producto de las amenazas y cobros extorsivos.
Además, los equipos de investigación analizan la posible participación de los detenidos en varios asaltos y robos registrados recientemente en distintos sectores de La Ceiba.
La Policía indicó que el principal sospechoso habría sido identificado en videos de vigilancia relacionados con otros hechos delictivos ocurridos en la ciudad.
Durante el operativo, los agentes decomisaron dinero en efectivo, teléfonos celulares y varias tarjetas SIM que presuntamente eran utilizadas para coordinar acciones criminales.
Tras su captura, ambos fueron remitidos ante la Fiscalía de turno para enfrentar cargos por el delito de extorsión, mientras las autoridades continúan ampliando las investigaciones del caso.