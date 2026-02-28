Capturan a dos presuntos miembros de la Pandilla 18 vinculados a tiroteo en La Ceiba

La Ceiba, Honduras

La Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), logró la captura a dos presuntos miembros de la Pandilla 18 en el barrio Alvarado de La Ceiba, Atlántida.

Entre los detenidos se encuentra Kevin Gerardo Medina Montes, alias “Grinay”, considerado uno de los cabecillas más peligrosos de la Pandilla 18 en el país. Con 15 años en el grupo delictivo, “Grinay” dirigía el programa de cobros de extorsión y está vinculado a múltiples hechos violentos y muertes en La Ceiba, incluido un tiroteo reciente en la colonia Miramar. Su historial delictivo incluye arrestos por extorsión en 2016 por la FNAMP y por posesión y tráfico de drogas en 2018.