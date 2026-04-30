Lectores de LA PRENSA se solidarizan con trillizos prematuros

San Pedro Sula, Honduras.

Los lectores de Diario LA PRENSA respondieron con solidaridad a la historia de Ana Cristina Burgos y sus trillizos, quienes nacieron de forma prematura en el hospital Mario Catarino Rivas y continúan bajo atención en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN). La historia, publicada días atrás, conmovió a un grupo de amigos de El Progreso, Yoro, y San Pedro Sula, quienes, motivados por el deseo de ayudar, organizaron una colecta para brindar apoyo a la madre y a sus bebés en esta etapa crítica. La entrega de la donación se realizó este jueves 30 de abril en el lobby del hospital Mario Catarino Rivas, donde el equipo de Diario LA PRENSA hizo llegar la ayuda a Ana Cristina Burgos, quien se mostró sorprendida y agradecida por las muestras de apoyo. La solidaridad también cruzó fronteras, pues parte de la ayuda llegó desde Estados Unidos, sumándose al esfuerzo colectivo que permitió reunir insumos esenciales para el cuidado de los recién nacidos.

La donación incluyó una caja y varias unidades individuales de toallas húmedas, pañales para bebés prematuros, ropa para recién nacido y productos como cremas emolientes para fortalecer la barrera protectora de la piel y prevenir la pañalitis. Además, se entregó un aporte económico en efectivo para contribuir a gastos inmediatos. “Estoy muy agradecida con todas las personas que se unieron para traernos esta donación. Me siento alegre porque es la primera que recibimos, se los agradezco de todo corazón. Le pido a Dios que los bendiga siempre y se los multiplique”, expresó Burgos conmovida. La madre relató que todos los días acude a la sala de cuidados intensivos neonatales, de 10:00 am a 2:00 pm, para acompañar a sus hijos, practicar el método canguro, que consiste en contacto piel con piel, y orar por su recuperación. “Los médicos dicen que están estables, pero que todavía necesitan muchos cuidados. Aún no me han dicho cuándo les darán el alta, pero estoy confiando en Dios en que pronto podré salir del hospital con mis tres hijos”, agregó.

Por su parte, el doctor Gamaliel Ferrufino, neonatólogo del hospital, informó que los trillizos se mantienen estables, pero aún requieren vigilancia constante debido a que nacieron con apenas 30 semanas.

Detalló que el segundo trillizo, quien días atrás se encontraba en condición crítica, ha mostrado mejoría y actualmente pesa 2 libras con 6 onzas. Permanece con cánula nasal y tratamiento con antibióticos de tercera línea. El especialista indicó que en estos casos, el proceso de recuperación suele ser prolongado, por lo que se estima que los bebés deberán permanecer entre uno y dos meses en la UCIN antes de recibir el alta. Explicó que uno de los criterios principales para el alta médica es que los recién nacidos logren alimentarse por sí solos, sin necesidad de sonda. Para iniciar este proceso se necesita que alcancen un peso de 1,700 a 1,800 gramos y actualmente, los dos bebés más estables pesan 1,500 gramos, mientras que el más pequeño registra 1,077 gramos. Cabe recordar que Ana Cristina Burgos, de 41 años, llegó al Mario Rivas referida del hospital Aníbal Murillo de Olanchito, Yoro, debido a complicaciones con su embarazo, iniciando tratamiento de forma inmediata, pero debido a su condición tuvieron que practicarle una cesárea el domingo 12 de abril, con 30 semanas de gestación.

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