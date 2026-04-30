Congreso Nacional aprueba amnistía tributaria a fideicomisos de Banhprovi

El Congreso Nacional aprobó el 29 de abril una amnistía tributaria dirigida a fideicomisos, contratos de administración y fondos de inversión administrados por el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi), con el objetivo de aliviar cargas fiscales acumuladas en los últimos años.
La medida, aprobada por el pleno legislativo, contempla la condonación de multas, recargos e intereses asociados a deudas tributarias vinculadas al Impuesto Sobre la Renta (ISR) y a la aportación solidaria correspondientes a los períodos 2022-2025.
Para viabilizar este beneficio, los diputados reformaron el artículo 237 del decreto 62-2026, correspondiente al Presupuesto General de la República.
La iniciativa fue presentada por Lissi Matute Cano, vicepresidenta del Congreso Nacional y diputada por Francisco Morazán, y tendrá una vigencia de 90 días a partir de su aprobación.
Ajuste al Presupuesto
Mario Pérez, diputado por Santa Bárbara y presidente de la Comisión de Presupuesto, explicó que la reforma corrige una disposición incluida en el presupuesto recientemente aprobado.
“El párrafo inicial exoneró a Banhprovi del pago de impuestos fiscales por los fideicomisos que administra, incluso en casos donde ya habían sido cancelados o liquidados”, detalló el legislador.
Según Pérez, mantener esa disposición implicaría un impacto en las finanzas públicas. “El monto estimado en la recaudación es de unos 600 millones de lempiras; es decir, si se mantenía vigente esa norma, había que reducir esa cantidad del presupuesto, porque ya estaba contemplada”, indicó.
El Congreso Nacional busca evitar afectar las proyecciones de ingresos del Estado, al tiempo que otorga un alivio temporal a las obligaciones tributarias acumuladas en estos instrumentos financieros.