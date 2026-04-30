Congreso Nacional aprueba amnistía tributaria a fideicomisos de Banhprovi

Tegucigalpa, Honduras.

El Congreso Nacional aprobó el 29 de abril una amnistía tributaria dirigida a fideicomisos, contratos de administración y fondos de inversión administrados por el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi), con el objetivo de aliviar cargas fiscales acumuladas en los últimos años.

La medida, aprobada por el pleno legislativo, contempla la condonación de multas, recargos e intereses asociados a deudas tributarias vinculadas al Impuesto Sobre la Renta (ISR) y a la aportación solidaria correspondientes a los períodos 2022-2025.

Para viabilizar este beneficio, los diputados reformaron el artículo 237 del decreto 62-2026, correspondiente al Presupuesto General de la República.