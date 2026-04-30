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¿Qué calles estarán cerradas por marchas del Día del Trabajador en la capital?

Varias calles de la capital estarán parcialmente cerradas este 1 de mayo, debido a marchas sindicales por el Día Internacional del Trabajador

¿Qué calles estarán cerradas por marchas del Día del Trabajador en la capital?

Movilizaciones por el Día del Trabajador.

 Foto: LA PRENSA
Tegucigalpa, Honduras

Por la conmemoración del Día Internacional del Trabajador, este viernes 1 de mayo se aplicarán cierres temporales en varias calles de Tegucigalpa, debido a las marchas organizadas por distintos sindicatos.

Las autoridades de tránsito indicaron que las restricciones vehiculares comenzarán desde las primeras horas de la mañana, conforme se vayan reuniendo los participantes en diferentes zonas de la capital.

Cada año, los trabajadores y organizaciones sindicales se movilizarán para recordar esta fecha y manifestar su exigencia de mejores condiciones y garantías laborales. Esto también conllevará un amplio operativo de seguridad y regulación del tráfico por parte de las autoridades.

Calles cerradas

De acuerdo con la información proporcionada por la Policía Nacional, la movilización iniciará en el bulevar Comunidad Económica Europea, cerca de las instalaciones del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Bebida y Similares en Honduras (Stibys).

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El recorrido continuará hasta el cruce con el bulevar Fuerzas Armadas, luego seguirá por la primera avenida de Comayagüela, hasta concluir en el Parque Central de Tegucigalpa.

Durante el desarrollo de la marcha, se aplicarán cierres parciales y desvíos en estas vías, por lo que las autoridades recomiendan a los conductores planificar sus rutas con anticipación:

-Bulevar Comunidad Europea

-Intersección con el bulevar Fuerzas Armadas

- Calles adyacentes a ambos sectores

- Primera avenida de Comayagüela

- Vías cercanas al Centro Histórico de Tegucigalpa.

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Redacción La Prensa
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LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

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