¿Qué calles estarán cerradas por marchas del Día del Trabajador en la capital?

Tegucigalpa, Honduras

Por la conmemoración del Día Internacional del Trabajador, este viernes 1 de mayo se aplicarán cierres temporales en varias calles de Tegucigalpa, debido a las marchas organizadas por distintos sindicatos.

Las autoridades de tránsito indicaron que las restricciones vehiculares comenzarán desde las primeras horas de la mañana, conforme se vayan reuniendo los participantes en diferentes zonas de la capital.

Cada año, los trabajadores y organizaciones sindicales se movilizarán para recordar esta fecha y manifestar su exigencia de mejores condiciones y garantías laborales. Esto también conllevará un amplio operativo de seguridad y regulación del tráfico por parte de las autoridades.