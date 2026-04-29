Hospital Mario Rivas recibe incubadoras valoradas en más de L45 millones

San Pedro Sula, Honduras.

El hospital Mario Catarino Rivas recibió este miércoles un lote de 30 incubadoras destinadas al área de neonatología, con el objetivo de reforzar la atención de recién nacidos en condición crítica en uno de los centros asistenciales con mayor demanda en el país.

La dotación forma parte del proyecto de Restablecimiento de Servicios Esenciales de Salud, financiado por el Banco Mundial, y representa una inversión de L45,281,250, que incluye la compra del equipo, su instalación y la capacitación del personal para operarlos.

Según la información, el lote está compuesto por 15 incubadoras híbridas y 15 incubadoras abiertas, tecnología especializada que permitirá mejorar las condiciones de atención para los neonatos, especialmente aquellos que requieren cuidados intensivos.

La incorporación de estas unidades llega en un contexto de alta demanda en el área maternoinfantil, donde el hospital ha enfrentado períodos de saturación. Autoridades médicas han señalado que en ocasiones las salas de neonatología han alcanzado su capacidad máxima, con hasta 30 o 35 recién nacidos en las dos salas.