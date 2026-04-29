Hospital Mario Rivas recibe incubadoras valoradas en más de L45 millones

El hospital Mario Catarino Rivas recibió este miércoles un lote de 30 incubadoras destinadas al área de neonatología, con el objetivo de reforzar la atención de recién nacidos en condición crítica en uno de los centros asistenciales con mayor demanda en el país.
La dotación forma parte del proyecto de Restablecimiento de Servicios Esenciales de Salud, financiado por el Banco Mundial, y representa una inversión de L45,281,250, que incluye la compra del equipo, su instalación y la capacitación del personal para operarlos.
Según la información, el lote está compuesto por 15 incubadoras híbridas y 15 incubadoras abiertas, tecnología especializada que permitirá mejorar las condiciones de atención para los neonatos, especialmente aquellos que requieren cuidados intensivos.
La incorporación de estas unidades llega en un contexto de alta demanda en el área maternoinfantil, donde el hospital ha enfrentado períodos de saturación. Autoridades médicas han señalado que en ocasiones las salas de neonatología han alcanzado su capacidad máxima, con hasta 30 o 35 recién nacidos en las dos salas.
El doctor Gamaliel Ferrufino, neonatólogo del hospital, explicó que este tipo de incubadoras de alta gama introduce avances que hasta ahora estaban disponibles únicamente en el ámbito privado.
Entre sus características destacó el sistema de estimulación sensorial que busca recrear condiciones similares al entorno uterino, favoreciendo la estabilidad del bebé y una recuperación más rápida.
“Este tipo de tecnología permite que el recién nacido esté más cómodo y pueda salir más pronto de su estado crítico”, indicó el especialista, al referirse al impacto que estos equipos pueden tener en la evolución clínica de los pacientes más vulnerables.
Por su parte, la subsecretaria de Redes Integradas de Salud, Luz María Aguilar, señaló que la incorporación de estos equipos responde a la necesidad de fortalecer la capacidad de respuesta del hospital ante una demanda creciente en la atención neonatal, un área considerada clave dentro del sistema de salud pública.
En la misma línea, el doctor Juan Carlos Argueta, director del Mario Rivas, subrayó que la mejora en el equipamiento busca ofrecer respuestas más efectivas a las necesidades de los pacientes, especialmente en áreas críticas como la maternoinfantil.
Agregó que la llegada de estas incubadoras no solo amplía la capacidad instalada del hospital, sino que también introduce herramientas tecnológicas que pueden incidir directamente en la calidad de la atención y en las posibilidades de supervivencia de los recién nacidos que requieren cuidados especializados.