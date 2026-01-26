El hospital Mario Catarino Rivas recibe a las primeras trillizas de 2026

San Pedro Sula, Honduras.

Las pequeñas, fruto del segundo embarazo de Reina Guadalupe Saldívar Cardona (de 28 años), llegaron al mundo de manera prematura el pasado 25 de enero a las 10:00 de la mañana.

En un hecho que ha llenado de emoción a la familia y al personal médico del Hospital Mario Catarino Rivas , nacieron las primeras trillizas del año en este centro hospitalario.

Luis Felipe Peña (de 58), padre de las recién nacidas, relató que las niñas se encuentran delicadas de salud, pero confiados en que con el cuidado médico y la ayuda de Dios podrán salir adelante.



“Es un milagro de Dios; estamos clamando para que se recuperen y puedan estar con nosotros”, expresó don Luis Felipe, oriundo de San Marcos, Santa Bárbara.

Las trillizas nacieron a los siete meses y una semana de gestación, lo que ha requerido cuidados especiales por parte del personal médico. A pesar de la prematuridad, la madre se encuentra estable y en buenas condiciones.



Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Según explicó don Luis, la complicación se produjo luego de un viaje por carretera con mal estado de la terracería y el pavimento que pudo afectar el embarazo múltiple.

Los nombres de las niñas ya fueron definidos, Laura Raquel, Ashley Regina y Reina Leonor, escogidos en honor a familiares cercanos. La familia agradeció al personal del hospital por la atención y cuidado de las recién nacidas y de la madre durante el delicado proceso.

Don Luis Felipe Peña solicitó el apoyo de la comunidad hondureña para cubrir necesidades básicas de las trillizas, como leche y artículos de cuidado, una vez que puedan salir del hospital.



“Si las niñas logran salir adelante, vamos a necesitar ayuda de personas de buen corazón, para poder alimentarlas y cuidarlas correctamente, pueden comunicarse conmigo al número 9293-1032”, afirmó el orgulloso padre.

La familia Peña Saldívar también tiene otra hija de ocho años y mencionó que, pese a la diferencia de edad y el desafío que representa cuidar a tres recién nacidas prematuras, están decididos a salir adelante con esfuerzo y fe. “Es una gran experiencia y un gran pensamiento; vamos a sacarlas adelante con la ayuda de Dios y de todos”, añadió don Luis.

El hospital Mario Catarino Rivas mantiene bajo observación a las trillizas en un área restringida, con estrictos protocolos médicos para garantizar su recuperación y proteger su salud en estas primeras semanas críticas. El personal del centro hospitalario destacó que el seguimiento intensivo es clave para su desarrollo y estabilidad.

El nacimiento de estas primeras trillizas de 2026 representa un motivo de alegría para la familia y la comunidad de San Marcos, Santa Bárbara, que se ha movilizado para brindar apoyo a la familia Peña Saldívar en esta etapa inicial de sus vidas.

Las autoridades médicas hacen un llamado a la población a solidarizarse con la familia, recordando la importancia de la cooperación comunitaria en situaciones que requieren cuidados especiales y asistencia humanitaria.

