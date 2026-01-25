Expectativa en SPS previo a la toma de posesión de Roberto Contreras

Este 25 de enero dará inicio la toma de posesión de Roberto Contreras Mendoza, quien asumirá su segundo período consecutivo como alcalde de San Pedro Sula.
Desde tempranas horas, el gimnasio municipal comenzó a llenarse de ciudadanos y representantes de distintos sectores, en un ambiente de expectativa previo al acto solemne programado para las 3:00 de la tarde.
A pocos minutos de recibir la banda municipal y el bastón de mando, Contreras expresó sentirse satisfecho tras cumplir con el protocolo previo.
“Ha sido bastante contento, ya hemos cumplido con todos los requisitos protocolares, la juramentación y ahora venimos prácticamente a la toma de posesión”, manifestó Contreras, al señalar que inicia “cuatro años más de gobierno en los cuales hay muchas expectativas para San Pedro Sula”.
Consultado sobre el enfoque de su discurso de toma de posesión, el alcalde reelecto adelantó que su mensaje estará centrado en la unidad y en gobernar sin distinción política.
“Como político tengo que entender de quitarme la camisa del Partido Liberal y entender que soy el alcalde de los de Libre, de los del Partido Nacional y del Partido Liberal”, afirmó Contreras, al recalcar que “ningún interés personal ni de partido debe estar por encima de los intereses de San Pedro Sula”.
En cuanto a las prioridades de su nueva administración, Contreras señaló "continuar fortaleciendo el sistema de salud, la educación técnica, el apoyo a los niños con mochilas escolares, más obras de infraestructura para la ciudad".
Contreras también anunció que la primera sesión de la nueva Corporación Municipal se realizará inmediatamente después del acto oficial.
El alcalde además afirmó que su prioridad será fortalecer áreas clave como salud, educación técnica, apoyo a niños con mochilas escolares y más infraestructura. Además, prometió mantener una gestión austera basada en “las tres D: dejar trabajar, dejar de estorbar y dejar de robar, eso funciona”.
Contreras confirmó cambios en cuatro gerencias municipales y dijo que “la política terminó” para enfocarse en reconstruir la ciudad.
Roberto Contreras dijo que espera una relación cercana con Nasry Asfura y que San Pedro Sula necesita el respaldo del gobierno central para ejecutar obras de gran impacto.
“El señor Asfura debe de ser el presidente no solo de los capitalinos, tiene que ser el presidente de San Pedro Sula”, afirmó, y agregó que “los ojos del presidente tienen que estar hacia la costa norte”.
Siga en vivo la toma de posesión
Esta toma de posesión reviste un carácter especial, ya que será la primera ocasión en que Roberto Contreras reciba de manera formal ambos símbolos en un acto público de esta naturaleza.
En esta oportunidad, la ceremonia se desarrollará conforme al calendario legal y contempla que la banda y el bastón sean entregados por Zoila de Contreras, esposa del alcalde reelecto, en un acto protocolario que marcará el inicio oficial de su nueva gestión municipal.
Según el protocolo establecido, tras recibir los símbolos del cargo, Contreras procederá a juramentar a los miembros de la nueva Corporación Municipal y a tomarles la promesa de ley, dando paso formal al nuevo período administrativo.
Como es tradición en este tipo de actos, se espera la presencia de representantes de la empresa privada, autoridades de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, líderes religiosos, miembros del Cuerpo Diplomático acreditado en la ciudad y diversos sectores organizados de la sociedad civil.
La ceremonia también marca un precedente, al ser la primera vez que una toma de posesión municipal se realiza en el gimnasio municipal, ya que en administraciones anteriores estos actos se llevaban a cabo en el Palacio Municipal o en el parque central de la ciudad.