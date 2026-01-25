Expectativa en SPS previo a la toma de posesión de Roberto Contreras

San Pedro Sula, Cortés.

Este 25 de enero dará inicio la toma de posesión de Roberto Contreras Mendoza, quien asumirá su segundo período consecutivo como alcalde de San Pedro Sula. Desde tempranas horas, el gimnasio municipal comenzó a llenarse de ciudadanos y representantes de distintos sectores, en un ambiente de expectativa previo al acto solemne programado para las 3:00 de la tarde. A pocos minutos de recibir la banda municipal y el bastón de mando, Contreras expresó sentirse satisfecho tras cumplir con el protocolo previo. "Ha sido bastante contento, ya hemos cumplido con todos los requisitos protocolares, la juramentación y ahora venimos prácticamente a la toma de posesión", manifestó Contreras, al señalar que inicia "cuatro años más de gobierno en los cuales hay muchas expectativas para San Pedro Sula". Consultado sobre el enfoque de su discurso de toma de posesión, el alcalde reelecto adelantó que su mensaje estará centrado en la unidad y en gobernar sin distinción política.

“Como político tengo que entender de quitarme la camisa del Partido Liberal y entender que soy el alcalde de los de Libre, de los del Partido Nacional y del Partido Liberal”, afirmó Contreras, al recalcar que “ningún interés personal ni de partido debe estar por encima de los intereses de San Pedro Sula”.

En cuanto a las prioridades de su nueva administración, Contreras señaló "continuar fortaleciendo el sistema de salud, la educación técnica, el apoyo a los niños con mochilas escolares, más obras de infraestructura para la ciudad”, al tiempo que reiteró su compromiso con una administración austera. Contreras también anunció que la primera sesión de la nueva Corporación Municipal se realizará inmediatamente después del acto oficial. El alcalde además afirmó que su prioridad será fortalecer áreas clave como salud, educación técnica, apoyo a niños con mochilas escolares y más infraestructura. Además, prometió mantener una gestión austera basada en “las tres D: dejar trabajar, dejar de estorbar y dejar de robar, eso funciona”. Contreras confirmó cambios en cuatro gerencias municipales y dijo que “la política terminó” para enfocarse en reconstruir la ciudad. Roberto Contreras dijo que espera una relación cercana con Nasry Asfura y que San Pedro Sula necesita el respaldo del gobierno central para ejecutar obras de gran impacto. “El señor Asfura debe de ser el presidente no solo de los capitalinos, tiene que ser el presidente de San Pedro Sula”, afirmó, y agregó que “los ojos del presidente tienen que estar hacia la costa norte”.

