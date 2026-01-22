Alcaldía de San Pedro Sula reporta 192 obras y recaudación histórica

Un total de 192 obras de infraestructura finalizadas y 24 más en ejecución forman parte del trabajo realizado durante los cuatro años de gestión municipal, informó el alcalde Roberto Contreras durante el último cabildo abierto de su administración.
El alcalde rindió cuentas del período 2022-2026, destacando una recaudación histórica de L12,362,641,937.30 en tributos, la ejecución de proyectos con fondos cien por ciento municipales, sin recurrir a préstamos bancarios, así como inversiones significativas en salud, educación, ambiente y deporte.
Contreras explicó que los logros presentados coinciden con el lema del cabildo abierto, “Lo soñamos, lo logramos”, y afirmó que su gestión se basó en las llamadas 3D: dejar trabajar, dejar de estorbar y dejar de robar, lo que permitió mantener cero endeudamiento, pagar deudas heredadas y ponerse al día con obligaciones como el Cuerpo de Bomberos.
Finanzas municipales
Según el informe presentado, la municipalidad alcanzó una recaudación histórica de L12,362,641,937.30, provenientes de Bienes Inmuebles, Industria, Comercio y Servicios, Impuesto Personal, Contribución por Mejoras y Servicios Públicos.
Además, se finalizó el pago del convenio por la deuda heredada de L93,908,736.56 con el Cuerpo de Bomberos, y se han pagado L1,510,661,027.52 en intereses y abonos a capital del préstamo sindicado, correspondiente a una deuda total superior a L3,000 millones.
Durante la gestión se emitieron 56,962 licencias de operación y se extendieron 655,894 solvencias municipales.
Infraestructura y movilidad
En infraestructura se invirtieron L1,698,549,633.29, impulsando proyectos en los ámbitos vial, educativo, salud, medio ambiente y saneamiento, además de dar seguimiento a obras heredadas de la administración anterior.
Se emitieron más de 3,494 permisos de construcción y, con apoyo del sector empresarial, se construyeron cuatro vados. Entre los principales avances se destacó la semaforización inteligente, con la instalación de más de 34 semáforos inteligentes en intersecciones críticas, además de señalización y dispositivos de seguridad vial en calles y avenidas.
Educación y salud
En el área educativa se intervinieron más de 80 centros educativos, mejorando espacios pedagógicos. En salud, la red municipal brindó 1,506,177 atenciones, con una inversión superior a L91,169,488.83 en medicamentos e insumos, además de L41,112,238.30 recibidos en donaciones.
Entre los logros también figura la puesta en funcionamiento del quirófano municipal y la operación de cuatro institutos técnicos, incluido el del Merendón, con matrícula y mensualidades gratuitas.
Sin embargo, Contreras reconoció que, pese a los avances, persisten retos importantes para la próxima administración.
Otros proyectos destacados
Otros programas destacados incluyen los huertos escolares, cuya cobertura pasó de 76 en 2022 a 170 en 2025, beneficiando a 135 mil estudiantes, frente a los 90 mil registrados al inicio de la gestión. Los huertos ganadores recibieron L7.9 millones en premios para mejorar sus instalaciones educativas.
En materia de bienestar animal, se aplicó la Ley para acabar con el maltrato animal, y el 26 de junio se habilitó en El Ocotillo un centro para la recuperación, protección y reubicación de animales en abandono o maltrato. La Policía Municipal realizó operativos para decomisar carretas haladas por caballos y yeguas, como medida de protección animal.
Bodas de Caná
Por cuatro años consecutivos, San Pedro Sula se convirtió en la primera ciudad de Honduras en celebrar Bodas de Caná, una iniciativa del alcalde Roberto Contreras orientada a fortalecer la unión familiar.
En la primera edición participaron 712 parejas; en la segunda, 1,354 parejas de Honduras, México, Guatemala y El Salvador; en la tercera, 1,015 parejas; y en la cuarta edición, más de 2,000 parejas de Corea del Sur, Brasil, Estados Unidos, México, Nicaragua y El Salvador.
Las parejas contrajeron matrimonio civil pagando un lempira, y participaron en premios valorados en un millón de lempiras, entre ellos viviendas y vehículos.
La rendición de cuentas se realizó en Expocentro, con la participación del sector empresarial, líderes religiosos y medios de comunicación.