Alcaldía de San Pedro Sula reporta 192 obras y recaudación histórica

San Pedro Sula

Un total de 192 obras de infraestructura finalizadas y 24 más en ejecución forman parte del trabajo realizado durante los cuatro años de gestión municipal, informó el alcalde Roberto Contreras durante el último cabildo abierto de su administración. El alcalde rindió cuentas del período 2022-2026, destacando una recaudación histórica de L12,362,641,937.30 en tributos, la ejecución de proyectos con fondos cien por ciento municipales, sin recurrir a préstamos bancarios, así como inversiones significativas en salud, educación, ambiente y deporte.

Contreras explicó que los logros presentados coinciden con el lema del cabildo abierto, “Lo soñamos, lo logramos”, y afirmó que su gestión se basó en las llamadas 3D: dejar trabajar, dejar de estorbar y dejar de robar, lo que permitió mantener cero endeudamiento, pagar deudas heredadas y ponerse al día con obligaciones como el Cuerpo de Bomberos.



Finanzas municipales

Según el informe presentado, la municipalidad alcanzó una recaudación histórica de L12,362,641,937.30, provenientes de Bienes Inmuebles, Industria, Comercio y Servicios, Impuesto Personal, Contribución por Mejoras y Servicios Públicos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Además, se finalizó el pago del convenio por la deuda heredada de L93,908,736.56 con el Cuerpo de Bomberos, y se han pagado L1,510,661,027.52 en intereses y abonos a capital del préstamo sindicado, correspondiente a una deuda total superior a L3,000 millones.

Durante la gestión se emitieron 56,962 licencias de operación y se extendieron 655,894 solvencias municipales.





Infraestructura y movilidad

En infraestructura se invirtieron L1,698,549,633.29, impulsando proyectos en los ámbitos vial, educativo, salud, medio ambiente y saneamiento, además de dar seguimiento a obras heredadas de la administración anterior. Se emitieron más de 3,494 permisos de construcción y, con apoyo del sector empresarial, se construyeron cuatro vados. Entre los principales avances se destacó la semaforización inteligente, con la instalación de más de 34 semáforos inteligentes en intersecciones críticas, además de señalización y dispositivos de seguridad vial en calles y avenidas.

Educación y salud

En el área educativa se intervinieron más de 80 centros educativos, mejorando espacios pedagógicos. En salud, la red municipal brindó 1,506,177 atenciones, con una inversión superior a L91,169,488.83 en medicamentos e insumos, además de L41,112,238.30 recibidos en donaciones. Entre los logros también figura la puesta en funcionamiento del quirófano municipal y la operación de cuatro institutos técnicos, incluido el del Merendón, con matrícula y mensualidades gratuitas. Sin embargo, Contreras reconoció que, pese a los avances, persisten retos importantes para la próxima administración.



Otros proyectos destacados