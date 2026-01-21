Feria de empleo busca conectar oferta y oportunidades en el valle de Sula

San Pedro Sula

La Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC) anuncia la realización de la Feria de Oportunidades: “Tu empleo aquí”, un espacio diseñado para facilitar el encuentro directo entre empresas con plazas vacantes y personas en búsqueda de empleo. La feria se llevará a cabo el jueves cinco de febrero, en un horario de 7:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, y contará con la participación de empresas de toda la zona del Valle de Sula, que pondrán a disposición su oferta laboral para distintos perfiles.

“Desde la Cámara de Comercio invitamos a las empresas y a las personas que buscan empleo a participar en la Feria de Oportunidades: ‘Tu empleo aquí’. Será un espacio para conectar a empresas con talento y generar oportunidades laborales, la participación es sin costo. Tenemos ya inscritas más de 100 empresas y más de mil 400 plazas, esperamos en los próximos días aumentar este número”, expresó Karim Qubain, presidente de la CCIC. Por su parte, Mary Leiva, gerente de Recursos Humanos de la CCIC, informó que se espera una amplia participación empresarial e invitó a las personas a aplicar, presentándose con su currículo actualizado y una buena presentación y actitud para ser entrevistados.

Las inscripciones están abiertas tanto para empresas con vacantes disponibles como para personas interesadas en postularse a un empleo.