¿Sabes cuantos alcaldes ha tenido San Pedro Sula?

La capital industrial de Honduras ha sido gobernada por 134 alcaldes, según la más reciente investigación realizada por los encargados del Archivo Municipal. El historiador Eliseo Fajardo, junto con Andrés Castellanos y Alexander Zerón, recopiló los datos de los alcaldes que han dirigido la ciudad desde don Albino Villavicencio, quien asumió el cargo en 1844. De acuerdo con los registros históricos, en 1925 se produjo un cambio en la Corporación Municipal tras el fin de la dictadura del presidente Rafael López Gutiérrez y el ascenso de Vicente Tosta al poder. Hasta la fecha, ninguna mujer ha gobernado San Pedro Sula y solo tres alcaldes han ejercido el cargo en dos períodos.

El ingeniero Roberto Larios Silva fue el primer alcalde en gobernar la capital industrial en dos períodos no consecutivos. Su primer mandato se desarrolló entre 1976 y 1978, etapa en la que se elaboró el primer Plan Maestro de Desarrollo Municipal, a cargo de una consultora brasileña, el cual sirvió de guía para el crecimiento ordenado de la ciudad durante varias administraciones posteriores. Su segundo período fue de 1998 a 2002, cuando se concesionaron los servicios de agua potable y recolección de basura. También impulsó un proyecto de concesionamiento de vías públicas, que serían refinanciadas mediante peajes para garantizar el mantenimiento de las calles y la ejecución de obras de infraestructura; sin embargo, la iniciativa no se concretó. Larios Silva luchó además por despejar los bordos de los ríos, aunque una de sus mayores frustraciones fue la invasión de predios que habían sido adquiridos para reubicar a las personas que habitaban en esas zonas de riesgo. Casado con Elena Larios, juntos crearon y dieron vida al Museo El Pequeño Sula, también conocido como Museo del Niño. Gobernó por el Partido Liberal.

Entre 2014 y 2018, el ingeniero Armando Calidonio Alvarado asumió como alcalde de San Pedro Sula, iniciando un proceso de modernización de la municipalidad mediante la digitalización de los servicios. Durante su gestión se ordenó administrativamente la ciudad, se puso en marcha el proyecto de semáforos inteligentes y el Centro de Movilidad Urbana. Asimismo, se implementaron los macrodistritos de salud municipal y se elaboró un Plan Maestro de Desarrollo Municipal con una visión de 25 años. Esta plataforma de proyectos le permitió ganar la reelección para el período 2018-2022, convirtiéndose en el primer alcalde en gobernar la ciudad de manera consecutiva. Durante su segundo mandato enfrentó la pandemia de la covid-19 y los efectos de los fenómenos naturales Eta e Iota. Rolando y Roberto Contreras (2022-2026 / 2026-2030)

