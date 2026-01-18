El Partido Liberal cumple 40 años de gobernar Puerto Cortés, el principal puerto de Honduras

Puerto Cortés, Honduras

El Partido Liberal de Honduras continúa con la hegemonía política en Puerto Cortés, el principal puerto de Honduras, y manteniendo a este municipio como uno de sus bastiones más emblemáticos durante cuatro décadas. En las elecciones generales del 30 de noviembre, Giancarlo Rodríguez, candidato a alcalde del Partido Liberal, obtuvo una victoria aplastante, con el 78.55% de los votos, sobre tres candidatos que entre los tres obtuvieron menos del 30%. Igualmente, el candidato presidencial de ese instituto político, Salvador Nasralla, logró una victoria con el 71% de los sufragios contra Nasry Asfura, candidato del Partido Nacional, que logró solo el 18.3%.

Dirigentes locales del Partido Liberal consideran que la dominancia se deriva del desempeño líderes que han impulsado el desarrollo de obras de infraestructura y programas sociales que han mejorado las condiciones de vida de los habitantes, aunque, reconocen, que hay deudas pendientes. “Cortés se ha mantenido (bajo el control del Partido Liberal) desde la década de 1980, cuando volvimos al sistema democrático, hasta esta fecha. Excepto en el período de 1990-1994, cuando gobernó el país Rafael Leonardo Callejas. Ese periodo es el único en el partido no estuvo en el poder. De ahí hasta esta fecha, el partido se ha mantenido”, dice Eleazar Vargas, presidente del Consejo Municipal del Partido Liberal en Puerto Cortés. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Vargas, en entrevista con La Prensa realizada en el Consejo Municipal, dijo que, en primera instancia, su organización política siempre gana los procesos electorales porque “es un municipio eminentemente liberal”.

“Segundo, el partido ha hecho buenas gestiones en todos estos períodos. Y eso ha significado que la gente crea en el partido y le dé la confianza y le dé el voto a los candidatos que nuestro partido designa en elecciones internas. Sin embargo, hay muchas cosas por hacer. Hay algunos aspectos en los que, como ciudad y como partido, pudiéramos decir, quedamos a deber. Uno de los problemas graves que tenemos es el congestionamiento vial que tiene la ciudad a esta fecha”, dice Vargas. En las elecciones de 2021, María Luisa Martell, candidata a alcalde del Partido Liberal, ganó con 19,196 votos, equivalente al 42.90%, frente a Elmer Adalid Geurrero, candidato del Partido Nacional, quien captó 13,444, equivalente al 30.05%. Martell asumió el cargo de alcaldesa del municipio para el período 2022-2026, con Giancarlo Rodríguez, como vicealcalde, quien ahora se dispone a recibir el bastón de mando para dirigir la ciudad para el período 2026-2030. Vargas dice que uno de los problemas que debe resolver Rodríguez es la congestión vial que genera caos y deteriora la vida de los ciudadanos, generar condiciones para la inversión en el sector turístico y establecer una relación armoniosa con el presidente Nasry Asfura. “Lógico que no se va a resolver de un día para otro porque es un problema que ha venido creciendo. En la medida en que hemos tenido más carga como ciudad, como ciudad-puerto, entonces hemos tenido más vehículos, más camiones transitando por la ciudad y eso ha creado esto. Aparte de lo que le decía anteriormente que no se atendió al problema en el momento adecuado. Pero estoy seguro de que en este período de 2026-2030 se va a resolver esa situación que tenemos ahora”, dijo al referirse a la congestión de automóviles.

Allan Ramos y Marlon Lara

Antes de María Luisa Martell, dirigió el municipio Allan David Ramos Molina durante cuatro períodos administrativos (entre 2006 y 2022), Marlon Guillermo Lara Orellana desempeñó el cargo de alcalde tres períodos (de 1994 a 2006), ambos líderes son ahora autoridades y figuras influyentes dentro del Partido Liberal. Antes de ellos, dirigieron la municipalidad porteña: los nacionalistas Rolando Méndez, Rolando Orellana Cruz y Álvaro Zacarías Mena, en un período irregular comprendido entre 1990 y 1994. Antes, los liberales Rómulo Montoya (1986-1990); Mario Sabillón, Roy Reyes Orellana y Mario Gonzalo Rodríguez, en otro período irregular, entre 1982 y 1990. Ángel Antonio Cruz Madrid, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Puerto Cortés, cree que Giancarlos Rodríguez ganó las elecciones porque, además de tener un liderazgo, la alcaldesa liberal “ha hecho una buena gestión”.

