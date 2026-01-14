Honduras incrementa la importación de maíz y arroz de Estados Unidos

En un contexto de creciente demanda alimentaria, por el aumento poblacional, y desafíos climáticos que contraen la producción local, Honduras ha intensificado sus compras de arroz y maíz procedentes de Estados Unidos.
Según datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), Honduras le compró entre 2020 y 2025 (hasta octubre), más de $1,682 millones en maíz y arroz. Esta tendencia no solo refleja un aumento cuantitativo en las importaciones, sino que consolida a Estados Unidos como el proveedor dominante de estos granos básicos.
En 2024, las exportaciones estadounidenses de arroz a Honduras alcanzaron 239,184 toneladas métricas por un valor de $111,363,429, posicionándolo como uno de los principales commodities en la balanza comercial bilateral. Al mismo tiempo, el maíz registró 1,033,109 de toneladas métricas valoradas en $221,473,320.
Hasta octubre de 2025, de acuerdo con cifras de USDA, Estados Unidos le vendió a Honduras 872,174 toneladas métricas de maíz por un monto de $187,730,029.
Esta aceleración responde a la necesidad de insumos para la avicultura, porcicultura, camaricultura y tilapia, sectores en expansión que dependen fuertemente del maíz importado como base para alimentos balanceados, de acuerdo con dirigentes del sector agrícola de Honduras.
Cifras de USDA establecen también que Estados Unidos exportó a Honduras, hasta octubre de 2025, $74,937,421 por 217,703 toneladas métricas.
Fredys Torres, presidente de la Asociación de Agricultores de Honduras, explica que “las importaciones de arroz las ha incrementado Honduras por dos razones: primero, la demanda ha incrementado y la producción ha bajado; segundo, el precio del quintal de arroz seco en Estados Unidos es más barato que el quintal producido en Honduras”.
“En Estados Unidos, un quintal de arroz seco cuesta el equivalente a L300. En Honduras, cuesta alrededor de L700. Lamentablemente, los industriales compran barato en Estados Unidos, pero no le bajan al precio para que el consumidor hondureño tenga un beneficio. Nosotros los productores s nos hemos sacrificado muchas veces para ayudar al consumidor”, dijo Torres, quien, además, es representante de Honduras en el Fondo Latinoamericano para Arroz de Riego (FLAR).
Torres le informó a Diario La Prensa que esperan reunirse con el presidente electo, Nasry Afura, “para exponerle la situación del arroz que ha sido un sector que ha ayudado a muchas familias.
“Al 31 de diciembre de 2015, logramos una producción 1,575,000 quintales, pero esta baj a 447,000 quintales al 31 de diciembre de 2025. Así como bajó la producción, también el número de familias que se dedicaban a la producción: de 3,341 familias a 269 familias”, dijo.
En suma, entre 2020 y octubre de 2025, Honduras le compró a Estados Unidos $418,327,850 en arroz (por 1,085,733 toneladas) y $1,263,740,991 en maíz (por 5,121,023 toneladas métricas).