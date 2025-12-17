Caída del petróleo mejora las perspectivas económicas de Honduras para 2026

San Pedro Sula, Honduras

La economía hondureña encara el inicio de 2026 con un panorama significativamente más positivo gracias al sostenido descenso del precio internacional del petróleo que en estos días están tocando los límites registrados en 2021. A pocos días de celebrar Nochebuena, el barril de Brent (referencia para Europa) descendía a los $60, mientras el crudo en el West Texas Intermediate (WTI), referencia para Estados Unidos, bajaba a los $56, cotizaciones que representan una caída superior al 20% en lo que va del año.

Esta tendencia descendente, que domina el mercado global, impulsada por exceso de oferta y factores geopolíticos, ha generado durante 2025 ahorros millonarios para Honduras, mercado totalmente dependiente de las importaciones de derivados del petróleo. En el Informe de Importación de Combustibles, publicado a mediados de diciembre, el Banco Central de Honduras (BCH) establece que “al cierre de octubre de 2025, Honduras importó un valor de $1,984.6 millones en combustibles, menor en 9.9% ($17.7 millones) respecto al mismo período de 2024.

Según el BCH, "esta disminución se debe principalmente a la reducción de los precios internacionales y a una menor demanda de búnker para la generación eléctrica, en un escenario donde las energías renovables". "Durante los primeros diez meses, el precio promedio de los derivados provenientes del Golfo Americano se situó en $78.59 por barril, lo que implicó una disminución del 8.5% frente al registrado en el mismo lapso de 2024 ($85.94 por barril). Esta caída estuvo vinculada a la relativa estabilidad en la oferta y los menores márgenes de refinamiento. Este comportamiento resulta especialmente relevante dado que el 77.4% de los derivados que importa Honduras provienen de los Estados Unidos de América (EUA)", indica el informe. Economistas consultados por Diario La Prensa consideran que los hogares hondureños ganan poder adquisitivo real al gastar menos en combustibles, canalizando esos recursos hacia consumo de bienes esenciales y estimulando con vigor la demanda interna. Rafael Delgado, economista y catedrático universitario, plantea que una reducción del precio del barril de petróleo tendría que reflejarse en una reducción de productos y servicios consumidos por los hondureños, pues "los hidrocarburos son un elemento importante dentro del cálculo de la inflación".

“Los hidrocarburos constituyen un renglón muy importante en nuestra balanza comercial. Las importaciones de hidrocarburos y derivados es de miles de millones de dólares y cualquier rebaja sustancial del precio del barril viene en beneficio para la economía del país. El país deberá aprovechar esa situación, porque no solo se trata de ganar con una rebaja en precio. Si el consumo aumenta, esa rebaja se puede ver neutralizada y no tener ningún efecto”, dijo Delgado. El economista, quien recientemente publicó el libro José Cecilio del Valle: El político del estudio y la acción, estima que “el país debe dar importancia a las fases de crecimiento del precio y fases de caída de precio para establecer estrategias sobre eficiencia energética y en desarrollar procesos de ahorro de energía, principalmente la producida con hidrocarburos”. Expertos esperan que con estas rebajas el transporte público y de carga reduzcan gastos operativos de manera sustancial y faciliten tarifas más accesibles y mayor eficiencia logística que fortalece la competitividad nacional. Nelson Fernández, presidente de Inversiones Transportes y Servicios Especiales (Intrase), consorcio que agrupa a 65 empresas de transporte urbano en San Pedro Sula dueñas de 1,530 buses, espera “que las bajas del precio del petróleo en el mercado internacional se reflejen en los precios de los combustibles en el mercado hondureño independientemente del gobierno que llegue al poder”. “En Honduras nunca hemos visto que esas rebajas lleguen al mercado nacional lamentablemente. Nosotros actualmente estamos con un costo operativo de L21 por pasaje, pero cobramos L13 a los pasajeros. El gobierno nos da un subsidio de L3 para lograr L16 lempiras. En otras palabras, operamos con L5 en pérdidas”, dijo Fernández.