Honduras recibió menos deportados en 2025 que en los años de Biden

San Pedro Sula, Honduras

Pese a la ofensiva contra los migrantes en Estados Unidos ejecutada por gobierno de Donald Trump, las autoridades norteamericanas han deportado menos hondureños en 2025 que en años pasados. Datos del Instituto Nacional de Migración (INM) indican que hasta el 11 de diciembre de 2025, el total de hondureños deportados desde Estados Unidos alcanzó los 32,427 casos. Esta cifra representa una reducción respecto a los 42,215 en 2022 y los 36,711 de 2023, registrados durante la administración de Joe Biden

El año 2025 arrancó con vuelos intensos, tanto civiles como militares, impulsados por la promesa de expulsiones masivas. Sin embargo, el ritmo general perdió fuerza debido a limitaciones logísticas, desafíos judiciales y una notable disminución en los cruces irregulares hacia la frontera sur.

Óscar Hendrix, abogado con estudios en políticas públicas en la Universidad de Minnesota, Estados Unidos, estima que “la cantidad de deportaciones no resultó tan abultada debido a que los hondureños en Estados Unidos, mientras eran perseguidos, dejaron de asistir a los trabajos y se mantuvieron alertas y esto evitó que las autoridades los encontraran y los enviaran a Honduras”. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. “Para Estados Unidos, la estrategia contra la migración ilegal tuvo éxito porque, aunque no logró deportaciones masivas, infundió miedo y esto redujo el flujo migratorio de Honduras y de otros países. Por miedo a las deportaciones, personas que tenían planeado emigrar a Estados Unidos en 2025 no lo hicieron y buscaron las oportunidades dentro de nuestro país”, dijo. “Durante este año, no hubo caravanas, por ejemplo”, agregó. A juicio de Hendrix, “además de miedo, muchos hondureños, que han tenido un estado migratorio legal, dejaron de exponerse por razones de dignidad, no querían que las autoridades de Estados Unidos violaran sus derechos como lo hicieron contra una hondureña que estudiaba en Estados Unidos que durante el Thanksgiving la detuvieron y la deportaron”.