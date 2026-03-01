Motagua vs Olancho FC, EN VIVO hoy en Liga Nacional: hora y dónde ver

Tegucigalpa, Honduras.

El Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional continúa su curso y sigue regalando grandes enfrentamientos, sorpresas y momentos memorables en esta nueva edición del fútbol hondureño.

El balompié catracho vivirá un atractivo duelo en la jornada 9, donde Motagua recibirá al Olancho FC en un compromiso que promete intensidad y emociones de principio a fin en el estadio Nacional.

El encuentro está programado para iniciar a las 5:15 de la tarde, hora de Honduras. La transmisión estará a cargo de Deportes TVC y también podrás seguir el minuto a minuto a través de DIARIO La Prensa.