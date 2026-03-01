  1. Inicio
Motagua vs Olancho FC, EN VIVO hoy en Liga Nacional: hora y dónde ver

Con la jornada 9 en marcha, Motagua y Olancho FC protagonizan uno de los duelos más atractivos del fin de semana.

Tegucigalpa, Honduras.

BIENVENIDOS AL MIN A MIN DEL MOTAGUA - OLANCHO FC

El Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional continúa su curso y sigue regalando grandes enfrentamientos, sorpresas y momentos memorables en esta nueva edición del fútbol hondureño.

El balompié catracho vivirá un atractivo duelo en la jornada 9, donde Motagua recibirá al Olancho FC en un compromiso que promete intensidad y emociones de principio a fin en el estadio Nacional.

El encuentro está programado para iniciar a las 5:15 de la tarde, hora de Honduras. La transmisión estará a cargo de Deportes TVC y también podrás seguir el minuto a minuto a través de DIARIO La Prensa.

Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

