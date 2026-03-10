Caen hermanos por decapitar a ambientalista y a su hijo en Comayagua

Francisco Morazán

La detención se desarrolló después de cuatro allanamientos de morada realizados en la aldea El Pinar, perteneciente a la comunidad de Zambrano, Francisco Morazán.

Este martes, los agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV) lograron la captura de dos hermanos señalados como los presuntos responsables de las muertes de un padre y su hijo.

Según las investigaciones del Ministerio Público, el violento suceso ocurrió el pasado 26 de febrero de 2025, cuando el ambientalista Juan Bautista Silva Ventura y su hijo Juan Antonio Silva Hernández salieron temprano en su motocicleta en dirección al Cerro de la Cruz, en la Villa de San Antonio, Comayagua.

El objetivo de Silva era inspeccionar y tomar fotografías en las cercanías de la represa El Coyolar, donde se denunciaba la tala ilegal de pinos y deforestación en una zona protegida.

Asimismo, las investigaciones revelan que, al llegar al lugar, padre e hijo fueron sorprendidos por un grupo de hombres dedicados al corte de madera. Los criminales, entre los que se encontraban los sospechosos, atacaron a las víctimas con armas de fuego.

Los agresores también utilizaron armas punzocortantes para decapitar a los ambientalistas. Sus cuerpos fueron encontrados un día después en la misma zona, luego de que sus familiares reportaran que nunca regresaron a casa.

Ahora, los hermanos capturados enfrentarán a la justicia por las muertes de Silva y su hijo, mientras las autoridades continúan tras la pista de otras tres personas implicadas en el macabro suceso.

Silva era un ambientalista con más de 20 años de lucha en defensa de los bosques y la fauna silvestre. De acuerdo con su familia, había denunciado en múltiples ocasiones la devastación de las zonas protegidas.