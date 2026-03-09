Cae hombre acusado de violencia contra su compañera de hogar en Tegucigalpa

Tegucigalpa

Un hombre, acusado del delito de violencia doméstica en perjuicio de su compañera de hogar, fue capturado en las últimas horas mediante un operativo desarrollado en el sector 4 de la colonia Cerro Grande, en Tegucigalpa.

El hombre fue identificado como Roberto Andino Urbina, de 74 años de edad, licenciado en Biología, residente en dicha colonia.

La captura fue realizada por agentes de la Unidad Nacional Antisecuestros, quienes, tras labores de vigilancia, lograron ubicar al sospechoso y proceder con su detención en cumplimiento de una orden de captura pendiente.