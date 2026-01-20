Unos 25 recién nacidos son inscritos a diario en oficina del RNP en el IHSS de SPS

El Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) recordó que en el Hospital Regional funciona la Oficina de Inscripción de Nacimientos y emisión de partida de nacimiento, a cargo del Registro Nacional de las Personas (RNP), con el objetivo de garantizar el registro oportuno de los recién nacidos.
La oficina está ubicada en el área de maternidad del Hospital Regional en San Pedro Sula y atiende de lunes a viernes, en horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, facilitando que madres y padres realicen el trámite sin salir del centro asistencial.
De acuerdo con la información brindada por el IHSS, a diario se registran en promedio 25 recién nacidos, lo que permite asegurar su derecho a la identidad desde el momento de su nacimiento.
Las autoridades reiteraron que este servicio permite efectuar el procedimiento de manera oportuna, rápida y segura, evitando atrasos en el registro que pueden afectar otros procesos posteriores, como el acceso a servicios y documentación oficial.
Además, invitaron a los padres y madres a aprovechar este espacio para completar el registro antes de egresar del hospital y que los menores ya estén inscritos en el registro nacional.
El IHSS destacó que contar con esta oficina dentro del hospital reduce los tiempos de espera y evita que las familias deban desplazarse a otras sedes del RNP, lo que representa un alivio para quienes recién atraviesan el proceso de parto y recuperación.
Con el acompañamiento del personal asignado, los padres pueden recibir orientación inmediata sobre los pasos a seguir y los datos requeridos para completar el registro.
Asimismo, la institución subrayó que la inscripción temprana es clave para que el menor pueda acceder, sin contratiempos, a distintos servicios y trámites fundamentales en el país, entre ellos controles médicos, procesos administrativos y futuras gestiones educativas. Por ello, el hospital mantiene coordinación con el RNP para agilizar la emisión de la partida de nacimiento en el menor tiempo posible.
El llamado a la población es a realizar la gestión de forma responsable y dentro del plazo recomendado, aprovechando la disponibilidad del servicio en maternidad.
Las autoridades recalcaron que garantizar la identidad desde el nacimiento es un derecho de cada niño y un paso esencial para su protección y desarrollo integral.