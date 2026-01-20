Unos 25 recién nacidos son inscritos a diario en oficina del RNP en el IHSS de SPS

San Pedro Sula, Honduras.

La oficina está ubicada en el área de maternidad del Hospital Regional en San Pedro Sula y atiende de lunes a viernes, en horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, facilitando que madres y padres realicen el trámite sin salir del centro asistencial.

El Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) recordó que en el Hospital Regional funciona la Oficina de Inscripción de Nacimientos y emisión de partida de nacimiento, a cargo del Registro Nacional de las Personas (RNP), con el objetivo de garantizar el registro oportuno de los recién nacidos.

De acuerdo con la información brindada por el IHSS, a diario se registran en promedio 25 recién nacidos, lo que permite asegurar su derecho a la identidad desde el momento de su nacimiento.

Las autoridades reiteraron que este servicio permite efectuar el procedimiento de manera oportuna, rápida y segura, evitando atrasos en el registro que pueden afectar otros procesos posteriores, como el acceso a servicios y documentación oficial.

Además, invitaron a los padres y madres a aprovechar este espacio para completar el registro antes de egresar del hospital y que los menores ya estén inscritos en el registro nacional.

El IHSS destacó que contar con esta oficina dentro del hospital reduce los tiempos de espera y evita que las familias deban desplazarse a otras sedes del RNP, lo que representa un alivio para quienes recién atraviesan el proceso de parto y recuperación.

Con el acompañamiento del personal asignado, los padres pueden recibir orientación inmediata sobre los pasos a seguir y los datos requeridos para completar el registro.

Asimismo, la institución subrayó que la inscripción temprana es clave para que el menor pueda acceder, sin contratiempos, a distintos servicios y trámites fundamentales en el país, entre ellos controles médicos, procesos administrativos y futuras gestiones educativas. Por ello, el hospital mantiene coordinación con el RNP para agilizar la emisión de la partida de nacimiento en el menor tiempo posible.