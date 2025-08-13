Feria de oportunidades conecta a más de 2,000 sampedranos con 1,500 plazas laborales

San Pedro Sula, Honduras

Más de 2,000 personas asistieron a la feria de oportunidades “Honduras para Todos”, organizada por la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), el Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), con el objetivo de acercar a los hondureños a empleos formales y dignos.

El evento se desarrolló en las instalaciones de Expocentro, en San Pedro Sula, desde las 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m., y contó con la participación de 92 empresas nacionales e internacionales, que pusieron a disposición de los postulantes más de 1,500 plazas laborales en diversas áreas productivas del país. Rosa Lemus, licenciada en Administración de Empresas, expresó su esperanza de encontrar una oportunidad que le permita mejorar su calidad de vida. "Estas son las oportunidades que necesitamos, las ferias de empleo son importantes porque tenemos varias opciones. En mi caso, tengo varios diplomados, y espero poder obtener un empleo digno", dijo. Durante la ceremonia de inauguración, los representantes de las instituciones organizadoras coincidieron en la necesidad urgente de generar condiciones reales de inserción laboral, en especial para jóvenes, mujeres y personas retornadas al país.

Menotti Maradiaga, empresario y directivo de la CCIC, destacó que eventos como este deben replicarse en más municipios del país. “Hoy tenemos personas solo de San Pedro Sula, pero hemos recibido múltiples llamados de personas de municipios aledaños solicitando que la feria se extienda. Esto demuestra la gran necesidad que hay”, declaró. Maradiaga también hizo un llamado a unir esfuerzos para fomentar la inversión. “Debemos reducir la polarización y enfocarnos en atraer inversión internacional que permita la generación de empleos dignos”, subrayó. Por su parte, Karim Qubain, presidente de la CCIC, dio la bienvenida a los representantes de las empresas participantes y agradeció su disposición de abrir espacios a quienes buscan una oportunidad laboral. Asimismo, saludó a los postulantes y les deseó éxito en su búsqueda.

Un espacio inclusivo para retornados y jóvenes

Marisol Cálix, representante de la OIM en Honduras, explicó que la feria también tiene un enfoque especial para personas migrantes que han retornado al país y buscan reinsertarse en el mercado laboral. “Nuestra intención es apoyar su reintegración económica de manera sostenible y segura”, señaló. Uno de los rostros jóvenes en la feria fue el de Alejandro Turcios, recién egresado de secundaria, quien busca empleo para poder costear sus estudios universitarios. “Mi familia me apoyó para terminar el colegio, ahora me toca a mí ayudar y salir adelante, espero irme de aquí con un trabajo”, compartió con entusiasmo.