Seis estudiantes brillan en la final de la XIV Olimpiada de Español

El evento, realizado en el Centro Universitario Regional de San Pedro Sula (CURSPS), contó con la participación de 41 estudiantes provenientes de diversas instituciones educativas de la zona norte

Un total de 41 estudiantes participaron en la Olimpiada, destacándose por su alto nivel de compromiso y dedicación académica.

 Foto: Cortesía
San Pedro Sula, Honduras.

Con gran entusiasmo se realizó la gran final de la XIV Olimpiada de Español 2025, un evento académico organizado por la Sección Académica de Letras y los estudiantes del proyecto de extensión universitaria y vinculación social (Preuvs) de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán.

La ceremonia de clausura, se realizó en las instalaciones del Centro Universitario Regional de San Pedro Sula (CURSPS), con la presencia de destacadas autoridades académicas, entre ellas el doctor Roney Montenegro, secretario del centro universitario; el doctor Milton Gustavo Cruz, coordinador académico y la jefa de la carrera de Letras, licenciada Carolina Morales.

Esta competencia reunió a estudiantes de sexto a noveno grado de diversas instituciones educativas de la ciudad, con el objetivo de fortalecer sus habilidades en comunicación y comprensión lectora, y fomentar el amor por la lengua materna.

La Olimpiada no solo reconoció a los mejores, sino que también dejó huella como un espacio de formación, integración y estímulo al pensamiento crítico.

El proceso inició el pasado 20 de junio con un taller de lengua y literatura, seguido por dos pruebas escritas realizadas el 4 y el 18 de julio, concluyendo con el examen final el 8 de agosto. Durante cada etapa, los 41 estudiantes participantes demostraron un alto nivel de compromiso, entusiasmo y preparación.

Centros educativos participantes:

Liceo Militar de Honduras, Centro Educativo no gubernamental San Vicente de Paúl, Elim School, Centro Educativo no gubernamental Esperanza, Instituto Cristiano Vicentino, Centro Técnico Hondureño Alemán, CEBG Alex Edgardo Alaníz Lagos, Instituto Padre Antonio Quetglas.

También participaron el Instituto Técnico Excelencia Educativa (ITEE), Centro Cultural Infantil, CEB César López Pérez, CEB Petronila Barrios de Cabañas, CEB Pedro Nufio, CEB 15 de Septiembre, CEB Froylán Turcios, CEB Lila Luz de Maradiaga, Centro Educativo Cristiano Jesús de Nazareth, ENBVS María Teresa de María y Campos.

Ganadores de la XIV Olimpiada de Español 2025

Nivel I (sexto a séptimo grado)

Primer lugar: Jaare Jafet Bonilla Contreras – Liceo Militar del Norte

Segundo lugar: Gimena Sofía Rodríguez Vázquez – Elim School

Tercer lugar: Jorge Adrián Acosta Gutiérrez – C.E.N.G. San Vicente de Paúl

Nivel II (octavo a noveno grado)

Primer lugar: Daniel Rolando Peña Montoya – Liceo Militar del Norte

Segundo lugar: Génesis Jireth Banegas Tábora – C.E. Esperanza

Tercer lugar: Gabriela Alejandra Caballero Martínez – Instituto Cristiano Vicentino

La XIV Olimpiada de Español concluyó como una celebración del conocimiento y la cultura, bajo la gestión de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán con la excelencia educativa y el desarrollo del pensamiento crítico en las nuevas generaciones.

