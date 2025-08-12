Seis estudiantes brillan en la final de la XIV Olimpiada de Español

San Pedro Sula, Honduras.

Con gran entusiasmo se realizó la gran final de la XIV Olimpiada de Español 2025, un evento académico organizado por la Sección Académica de Letras y los estudiantes del proyecto de extensión universitaria y vinculación social (Preuvs) de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán .

La ceremonia de clausura, se realizó en las instalaciones del Centro Universitario Regional de San Pedro Sula (CURSPS), con la presencia de destacadas autoridades académicas, entre ellas el doctor Roney Montenegro, secretario del centro universitario; el doctor Milton Gustavo Cruz, coordinador académico y la jefa de la carrera de Letras, licenciada Carolina Morales.

Esta competencia reunió a estudiantes de sexto a noveno grado de diversas instituciones educativas de la ciudad, con el objetivo de fortalecer sus habilidades en comunicación y comprensión lectora, y fomentar el amor por la lengua materna.

La Olimpiada no solo reconoció a los mejores, sino que también dejó huella como un espacio de formación, integración y estímulo al pensamiento crítico.

El proceso inició el pasado 20 de junio con un taller de lengua y literatura, seguido por dos pruebas escritas realizadas el 4 y el 18 de julio, concluyendo con el examen final el 8 de agosto. Durante cada etapa, los 41 estudiantes participantes demostraron un alto nivel de compromiso, entusiasmo y preparación.