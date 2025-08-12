Más de 15,000 jóvenes se sumarán al censo electoral de Cortés

San Pedro Sula, Honduras.

Al menos 15,000 jóvenes del departamento de Cortés se incorporarán este año al censo electoral en vista de su próxima mayoría de edad, según informaron autoridades del Registro Nacional de las Personas (RNP). Maritza Somoza, registradora civil del Registro Nacional de las Personas (RNP) en San Pedro Sula, detalló que los jóvenes que cumplirán 18 años entre el 17 de agosto y el 30 de noviembre de 2025 deberán tramitar su Documento Nacional de Identificación (DNI) antes del 16 de agosto, fecha límite para ser incluidos en el censo electoral de cara a las elecciones generales del 30 de noviembre.

"Los jóvenes que tienen un poco más de 17 años y están próximos a cumplir 18 deben presentarse antes del 16 de agosto. Si lo hacen después, podrán obtener su DNI, pero ya no aparecerán en el padrón electoral", explicó Somoza. Los jóvenes no necesitan presentar ningún documento adicional. Basta con acudir al RNP solos o en compañía de un padre o tutor legal, para realizar el trámite. "Solo deben indicar su fecha de nacimiento, nosotros ya tenemos sus datos en el sistema y, si es necesario, podemos emitir una partida de nacimiento en el lugar", añadió la registradora. De los 15,000 nuevos votantes estimados en el departamento de Cortés, al menos 6,000 pertenecen al municipio de San Pedro Sula. Las autoridades del Registro Nacional de las Personas indicaron que estos jóvenes pueden acudir a cualquiera de las oficinas habilitadas en la ciudad, donde el trámite para obtener el DNI toma solo unos minutos.

Trámite gratuito de reposiciones desde septiembre

A partir del 1 de septiembre y hasta el 30 de noviembre, el RNP ofrecerá de forma gratuita las reposiciones del DNI para aquellas personas que hayan perdido, extraviado o dañado su documento. Este proceso estará habilitado en todas las oficinas del país, incluyendo los kioscos en centros comerciales y terminales de transporte. Roberto Brevé, comisionado presidente del RNP, informó que durante este período se espera una alta demanda de documentos, por lo que ya se han solicitado 750,000 plásticos preimpresos desde el extranjero, la inversión supera los 25 millones de lempiras. “Estos plásticos de policarbonato tienen medidas de seguridad y vienen listos para su personalización en Honduras. Estamos preparados para una demanda hasta cinco veces mayor de lo habitual”, indicó Brevé. En San Pedro Sula, además de su oficina principal ubicada en el bulevar del sur, el Registro Nacional de las Personas (RNP) tiene habilitados centros de atención adicionales en Plaza 501, contiguo a la 105 Brigada de Infantería, y en Plaza Uno, sobre el bulevar de salida hacia el municipio de La Lima. Asimismo, están disponibles los Puntos RNP, donde los ciudadanos pueden gestionar trámites como partidas de nacimiento, reposición del Documento Nacional de Identificación (DNI), constancias de soltería, parentesco, defunción y certificación de matrimonio. En San Pedro Sula, estos puntos están ubicados en la terminal de buses y en el centro comercial City Mall. El candidato presidencial Salvador Nasralla solicitó públicamente al Congreso Nacional una ampliación del plazo para que más jóvenes puedan ejercer su derecho al voto. “Pedimos a todas las bancadas del Congreso que apoyen esta solicitud. Nuestros jóvenes son el futuro del país y merecen participar en las elecciones”, expresó Nasralla. El RNP estima que el censo electoral podría aumentar en al menos 500,000 nuevos votantes, incluyendo unos 400,000 ciudadanos en el exterior que han sido enrolados en los últimos cinco años mediante consulados móviles.