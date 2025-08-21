Estudiantes del JTR reciben clases en el suelo tras explosión de transformador eléctrico

San Pedro Sula, Cortés.

Autoridades educativas del instituto José Trinidad Reyes (JTR) denunciaron este jueves que sus estudiantes están recibiendo clases en el suelo debido a las altas temperaturas que se registran en las aulas, luego de que un transformador eléctrico explotara y dejara sin energía al centro educativo en San Pedro Sula, Cortés.

La situación ha obligado a los maestros a impartir clases en medio del calor; en varios videos se observa a los estudiantes escribiendo desde el suelo, algunos incluso con un abanico en la mano.