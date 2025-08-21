Estudiantes del JTR reciben clases en el suelo tras explosión de transformador eléctrico

Autoridades educativas del instituto José Trinidad Reyes (JTR) denunciaron este jueves que sus estudiantes están recibiendo clases en el suelo debido a las altas temperaturas que se registran en las aulas, luego de que un transformador eléctrico explotara y dejara sin energía al centro educativo en San Pedro Sula, Cortés.
La situación ha obligado a los maestros a impartir clases en medio del calor; en varios videos se observa a los estudiantes escribiendo desde el suelo, algunos incluso con un abanico en la mano.
Docentes y estudiantes manifestaron que las condiciones son insostenibles y hacen un urgente llamado a las autoridades municipales de San Pedro Sula para que se restablezca el servicio eléctrico en el centro.
“No se aguanta la calor aquí en estas aulas”, expresó una maestra del JTR, al señalar que permanecer dentro de los salones sin ventilación representa un riesgo para la salud de los estudiantes.
Los afectados piden una pronta respuesta para garantizar que los alumnos puedan continuar con sus clases en condiciones dignas y seguras.