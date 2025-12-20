Malena Maradiaga rompe en llanto al hablar de Eduardito Maldonado

La guapa expresentadora de televisión Malena Maradiaga dio, recientemente, una entrevista, en la cual habló sobre la relación sentimental que tiene con Eduardo Maldonado Jr., hijo del reconocido periodista hondureño Eduardo Maldonado.
La joven de 19 años, respondió a todas las críticas que ha recibido por mantener un vínculo sentimental con Eduardito, como también se le conoce, de 16.
Inicialmente, Maradiaga manifestó que muchos la han tachado de "pedófila", por su relación con un menor de edad, pero ella respondió contudentemente.
"Como si yo fuera una depravada, y no, discúlpeme, pero yo soy una mujer que creció con valores, que creció con Dios en la casa. Tampoco es para decirme cosas así", argumentó Malena, quien también aseguró que quien afirme eso puede ser demandado ante la Ley.
Su relación ha sido polémica por la edad del joven, ya que los usuarios en internet consideran que si fuese al revés, él con 19 años y ella con 16, las acusaciones fuesen peores por ser hombre. Asimismo, la han acusado de ser "interesada", lo cual ella negó rotundamente.
“Si yo fuera interesada ya estuviera con un hombre mayor y que me diera todo, pero no, ser interesada es muy diferente”, expresó, dejando claro que eso no es lo que busca.
Además de eso, Malena habló sobre su relación desde el punto de vista sentimental, donde solo importa la pureza del amor más allá de las críticas. La joven abrió su corazón como pocas veces. "Es un niño que realmente me respeta y me quiere y que aparte de ello siempre me intenta cuidar y ponerme primero", dijo Maradiaga entre lágrimas.
"Él me dijo, te voy a hacer sentir la mujer más querida y así ha sido. Me ha hecho sentir la mujer más querida de este mundo y le agradezco", complementó la hondureña.
Malena Maradiaga trabajó en el canal HCH, propiedad de Eduardo Maldonado, donde llegó al punto de renunciar luego de un supuesto altercado a lo interno algunos de sus compañeros. Aunque también se dijo que ella salió con el fin de concentrarse en sus estudios.
Malena, que acumula más de 215 mil seguidores en Instagram, es estudiante de Marketing en la universidad. También es conocida por ser bailarina, lo cual exhibe en su perfil @malenadance06.