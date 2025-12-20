¿Quién es Pedro Escalante, el alcalde hondureño que retó a Trump a que le quite la visa?

Pedro Escalante Campos, actual alcalde de Gracias, Lempira, desafió públicamente a Donald Trump a que le quite la visa de turista, que según él, tiene desde hace 19 años.
Escalante Campos usó su red social Facebook para citar al presidente de Estados Unidos, un día después haberles cancelado la visa a militantes del partido Libertad y Refundación.
"Sr. Donald J. Trump tengo 19 años de estar viajando a Estados Unidos por puro placer, si por pertenecer a un partido político como Libre, pongo a su disposición mi visa turística", comenzó su escrito.
"Como alcalde conozco 50 ciudades en todo el mundo, no me importa conocer más de su país. La última ciudad que conocí fue Boston", aseguró.
Y como si no fuera suficiente, le escribió a Donald Trump: "usted me la p...".
Pedro Escalante es el alcalde saliente de Gracias, Lempira, en donde ganó José Mario Salvador Cálix.
Su hermano Wilmer Escalante era el candidato de Libre, pero quedó hasta en la cuarta regiduría.
En las elecciones primarias se presentó en la fórmula de diputados pero no logró ni la candidatura.
Como alcalde ha tenido varios escándalos, uno de ellos en el 2023 cuando un grupo de regidores lo denunció de contratar y pagar a una compañía de Tocoa, Colón, por el suministro e instalación de semáforos en la ciudad de Gracias.
De hecho, el Ministerio Público (MP) inició diligencias de investigación por la supuesta comisión de los delitos de Malversación de Caudales Públicos y Abuso de Autoridad, pero no se le comprobó nada.