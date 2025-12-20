Piqué, furioso por esto que hizo Shakira en Argentina

El polémico español Gerard Piqué se encuentra sumamente molesto con la artista colombiana Shakira, quien fue su expareja por varios años.
Hace un mes se informó de que Piqué y Shakira habrían dejando a un lado sus problemas, pero ahora todo ha cambiado.
El regreso de Shakira a la Argentina con una serie de recitales multitudinarios no solo despertó la euforia de sus fans, sino que también reavivó el conflicto con Gerard Piqué.
Shakira realizó un par de conciertos en Argentina siendo un éxito y demostrando que sigue siendo de las artistas preferidas.
¿Por qué Piqué está enfado con Shakira por lo que hizo en Argentina? Prensa internacional revela detalles de la molestia del exjugador.
La información fue revelada por el periodista español Roberto Antolín, quien aseguró que Piqué expresó su enojo en un evento deportivo en España
De acuerdo a lo informado en Mitre Live, el exjugador del Barcelona se mostró muy molesto al enterarse de que sus hijos, Milan y Sasha, participaron de los shows junto a la cantante.
Gerard Pique habría manifestado su malestar por lo ocurrido durante los conciertos en Buenos Aires, donde los niños aparecieron en escena frente a miles de personas.
Según el cronista, Piqué habría dicho que la situación “le toca los cojones”, ya que en el pasado Shakira le reprochaba cualquier exposición pública de los chicos.
Para el exfutbolista, existe una contradicción entre aquellos reclamos y la decisión actual de la artista de subirlos al escenario.
"Esto tiene que ver con lo que pasó el otro día en Buenos Aires cuando sus hijos aparecieron en el escenario y en un evento Gerard reaccionó furioso ante esto. El otro día dijo la siguiente frase que te voy a decir ahora. Esto fue te cuento para que sepan, fue en un evento de partido de liga de segunda división en España donde el club de Gerard Piqué, Andorra se llama, jugó contra el Valladolid en el estadio José Zorrilla»" expresó.
"Allí Piqué comento con la gente que estaba allí algo fuerte sobre lo que pasó en Buenos Aires. La frase literal que Piqué dijo fue ´me toca los cojones. Yo cuando exponía a los hijos, ella se enfadaba y me reclamaba y que nunca más, y ella los saca a cantar en Buenos Aires´ eso fue lo que dijo ante muchas personas que estaban en el palco", sostuvo Roberto Antolín.
“Eso que pasó en Argentina le rompe las pelot*s, pero no le interesa lo que hace Shakira porque hasta él dijo que en los últimos tiempos con la cantante no tenían sexo. ‘Me toca los cojones’ es la frase que dijo”, afirmó.
Antolín sostuvo además que el enojo del exdefensor viene de antes y que este nuevo episodio profundizó la tensión entre ambos.
Aunque aclaró que, en lo personal, Piqué ya no se siente involucrado emocionalmente con la cantante, sí le habría molestado la exposición mediática de sus hijos durante la gira argentina.
Shakira habría desatado el enfado de Piqué por exponer a los hijos de ambos en un concierto en Argentina.