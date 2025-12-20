Enee anuncia cortes de energía para este domingo 21 de diciembre en Honduras

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) informó que el domingo 21 de diciembre se realizarán apagones programados en distintas zonas de Olancho, Cortés y Atlántida, como parte de trabajos de mantenimiento en las redes de distribución eléctrica.
De acuerdo con el comunicado oficial, la suspensión temporal del servicio iniciará a partir de las 8:00 de la mañana, afectando a miles de usuarios en varias ciudades y colonias del país.
En el departamento de Olancho, los cortes están programados en toda la ciudad de Juticalpa, incluyendo importantes instituciones públicas, centros de salud y residenciales.
Los lugares afectados serán: Hospital San Francisco, Centro Médico Las Mercedes, Hospital Tróchez, Hondutel, Hotel Boquerón, Región Sanitaria, Granja Penal, Alcaldía Municipal, oficinas de la ENEE y SANAA.
Así como los barrios y colonias: Barrio de Jesús, Belén, Buenos Aires, El Campo, San Rafael, Sabaneta, El Centro, Las Flores, La Vega, Panuaya, Zuncuyapa, El Rincón, Casas Viejas, Las Trojes, El Ojustal, La Yuca, colonia El Recreo, El Edén, Miguel Barahona, La Ceibita, residencial Florida, 115 Brigada y zonas aledañas.
En el departamento de Cortés, la ENEE indicó que los apagones afectarán sectores del municipio de San Pedro Sula, específicamente el Barrio El Centro Noroeste.
Mientras tanto, en La Ceiba, departamento de Atlántida, los cortes de energía se registrarán en varias colonias, entre ellas: colonia Lempira, Herrero, San Judas, Azcona, Margie Dip, San José, Murcia y Plaza Premier El Sauce.
La ENEE recomendó a la población tomar las medidas necesarias para evitar inconvenientes, especialmente en comercios, centros de salud y hogares.
Además, reiteró que los trabajos buscan mejorar la calidad y estabilidad del servicio eléctrico.
La suspensión del servicio se extenderá desde las 8:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde, por lo que las autoridades recomiendan a la población tomar las medidas necesarias para evitar inconvenientes.