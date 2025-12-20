Motagua vs Olimpia, EN VIVO, triangular Liga Nacional Honduras: Horario y dónde verlo

Un nuevo clásico se disputará hoy en el estadio Nacional Chelato Uclés por la jornada 4 de la triangular del torneo Apertura 2025, donde el Olimpia tiene la gran oportunidad de sellar su pase a una nueva final.
El equipo que dirige Eduardo Espinel necesitará de una victoria ante Motagua, que ya está eliminado, para así empezar a soñar con la Copa 40 y con el bicampeonato de la mano del técnico uruguayo, quien ya ganó su primera estrella venciendo en la final a Real España el pasado campeonato.
Lo del Olimpia sin duda es impresionante, pues esta noche puede alcanzar su final número 47 en su historia en torneos cortos de la Liga Nacional de Honduras. El registro es favorable para los Albos, pues de las 46 instancias finales que disputaron hasta ahora, ganaron 29 y perdieron 17.
“Este partido nos da la posibilidad de clasificarnos a otra final, lo vamos a afrontar como tal, sabemos que no será nada fácil, pero tenemos la obligación de salir a ganar”, dijo Yustin Arboleda en la previa del juego ante Motagua.
Para el Ciclón es un partido por la dignidad nada más ya que no tienen opciones de ser finalista y solamente deberá de evitar de que su rival celebre una clasificación a costas de ellos.
Si el Motagua le saca un triunfo o empate al León, esto le dará vida al Real España que es segundo del Grupo A con tres unidades, por abajo de las seis unidades que lo tienen en la cima al cuadro albo.
Motagua, Real España y Marathón son los equipos que más veces se han enfrentado frente a Olimpia en grandes finales, 12 para ser exactos.
En el presente torneo Apertura 2025, todo apunta a que el título se lo van a pelear Olimpia y Marathón, los dos mejores equipos en la actualidad y quienes lideran sus respectivas triangulares. ¿Cómo le ha ido al Albo frente a los Verdolagas?
De las 12 finales en las que se han enfrentado, Olimpia ganó nueve y solo perdió tres ante el Monstruo. La última vez que se vieron las caras fue en el Clausura 2023-2024, donde los Merengues se coronaron triunfando en el marcador global 3-5 y levantando la copa 38 en el propio estadio Yankel Rosenthal de la mano de Pedro Troglio.
Ficha de la previa del Motagua vs Olimpia:
Estadio: Nacional, Tegucigalpa.
Horario: 7:00PM..
Transmite: Deportes TVC.
Árbitro: Armando Castro.