Motagua vs Olimpia, EN VIVO, triangular Liga Nacional Honduras: Horario y dónde verlo

Tegucigalpa, Honduras.

El equipo que dirige Eduardo Espinel necesitará de una victoria ante Motagua , que ya está eliminado, para así empezar a soñar con la Copa 40 y con el bicampeonato de la mano del técnico uruguayo, quien ya ganó su primera estrella venciendo en la final a Real España el pasado campeonato.

Un nuevo clásico se disputará hoy en el estadio Nacional Chelato Uclés por la jornada 4 de la triangular del torneo Apertura 2025, donde el Olimpia tiene la gran oportunidad de sellar su pase a una nueva final.

Lo del Olimpia sin duda es impresionante, pues esta noche puede alcanzar su final número 47 en su historia en torneos cortos de la Liga Nacional de Honduras. El registro es favorable para los Albos, pues de las 46 instancias finales que disputaron hasta ahora, ganaron 29 y perdieron 17.

“Este partido nos da la posibilidad de clasificarnos a otra final, lo vamos a afrontar como tal, sabemos que no será nada fácil, pero tenemos la obligación de salir a ganar”, dijo Yustin Arboleda en la previa del juego ante Motagua.

Para el Ciclón es un partido por la dignidad nada más ya que no tienen opciones de ser finalista y solamente deberá de evitar de que su rival celebre una clasificación a costas de ellos.

Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional..

Si el Motagua le saca un triunfo o empate al León, esto le dará vida al Real España que es segundo del Grupo A con tres unidades, por abajo de las seis unidades que lo tienen en la cima al cuadro albo.

Motagua, Real España y Marathón son los equipos que más veces se han enfrentado frente a Olimpia en grandes finales, 12 para ser exactos.