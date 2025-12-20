Espectacular gol del Droopy” Gómez en el Motagua - Olimpia: Personaje argentino se emocionó

Tegucigalpa, Honduras.

Ya eliminados y heridos en su amor propio, el conjunto azul encaró el choque ante su odiado rival por dignidad y el volante argentino Rodrigo "Droopy" Gómez se lució con una obra de arte.

Motagua y Olimpia se enfrentaron una vez más la noche de este sábado y el marcador se abrió con una espectacular anotación en el duelo correspondiente a la cuarta jornada de las triangulares por el Grupo A del Torneo Apertura 2025-2026 de la Liga Nacional de Honduras.

Cuando el partido ya estaba por expirar en una aburrida primera parte, sobre el final llegó un tanto que valió la entrada de los pocos espectadores que se hicieron presentes al estadio Nacional Chelato Uclés.

Transcurrían los 45 minutos, Droopy condujo el balón, dejó en el camino a José Mario Pinto y a su compatriota Agustín Mulet, luego al borde del área sacó un zurdazo, la pelota dio en el poste y se terminó metiendo al fondo de las redes.

El portero Edrick Menjívar se lanzó, pero le fue imposible de poder llegar a la esférica y todo el olimpismo lamentó la diana ante los azules que lo festejaron.

"Nah bueno, el Golazo que se acaba de mandar el Droopy Gómez en el clásico hondureño. Qué jugadón se mandó", señaló en sus redes sociales el famoso periodista argentino Nahuel Lanzón, precisamente en su cuenta oficial de X.