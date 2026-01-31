Gobierno anuncia intervención de 2,700 kilómetros de carreteras

​​​Tegucigalpa.

El Gobierno de Honduras anunció la intervención de 2,700 kilómetros de carreteras mediante un programa de bacheo y reparación de emergencia, que se ejecutará en los próximos dos meses, previo al inicio de la Semana Santa. La medida se ampara en un decreto de emergencia que será remitido al Congreso Nacional, con el cual también se declarará en estado de emergencia la red vial que será atendida de forma inmediata. Asimismo, se instruyó que no se coloque el retrato del presidente Nasry Asfura en instituciones públicas ni se instalen vallas alusivas al gobierno en las obras que se desarrollen.

El anuncio fue realizado el viernes por el secretario de Comunicaciones, José Augusto Argueta, durante una comparecencia en Casa de Gobierno. El funcionario detalló que el plan contempla la limpieza de carreteras primarias y secundarias, así como la intervención de tramos deteriorados en todo el país.

Plan

"Arrancaremos cuanto antes con este proyecto, con la meta de lograr un avance significativo antes de la Semana Santa 2026, dentro de ocho semanas exactamente, con el propósito de reactivar el turismo interno, generar empleos y brindar mayor seguridad a la población que visite nuestros pueblos", expresó. Las acciones incluirán limpieza de cunetas, destape de alcantarillas, reparación de baches y recuperación de secciones dañadas de la red vial nacional. Según Argueta, esto se traducirá en carreteras más seguras, reducción de accidentes, menos daños a vehículos y mayor dinamismo económico, especialmente en las comunidades.