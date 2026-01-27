Octavio Pineda responde a propuestas impulsadas por diputados del nuevo Congreso

San Pedro Sula, Cortés

En la primera sesión de la legislatura 2026-2030 del Congreso Nacional, realizada el domingo 25 de enero, los diputados hicieron diversas manifestaciones y presentaron proyectos de infraestructura vial, algunos iniciados durante el gobierno de la expresidenta Xiomara Castro. Los planteamientos de los legisladores fueron posteados en la cuenta de X del Congreso Nacional, la cual era la heredada por Luis Redondo y que este martes intervino. Sin embargo, antes del incidente con la cuenta de X, ese mismo domingo, Octavio Pineda, ahora exministro de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), respondió cada uno de los planteamientos de los diputados con su cuenta @OctaJPP.

Durante la sesión, José Rolando Sabillón, diputado liberal del departamento de Santa Bárbara, presentó un proyecto para la asignación de recursos destinados a la construcción con concreto hidráulico del tramo carretero Pito Solo–La Ceibita, en su departamento, “con el objetivo de fortalecer la conectividad, el desarrollo local y la economía de la región”. En respuesta, Pineda le señaló :“Revisar presupuesto 2026: dejamos estudio y diseño del desvío Pito Solo–Santa Bárbara–La Ceibita, desvío CA-4. Ese tramo carretero es menos utilizado que la CA-4, la cual reconstruimos desde Naco hasta La Entrada, Copán. Hay dos zonas de fallas en este tramo de Pito Solo que conllevan un gran impacto económico.Acá en la SIT está el diseño, con presupuesto superior a los 500 millones de lempiras, incluyendo la solución propuesta para las fallas”. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. José Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional, adelantó la presentación de un proyecto de decreto para la entrega de un kit de maquinaria a cada municipalidad del país, sin distingo de colores políticos, como parte de una propuesta impulsada por el presidente Nasry Asfura. Ante ello, Pineda respondió: “Decreto Legislativo No. 129-2022: Ley del Programa Nacional de Intervención a Caminos Productivos en Honduras. Proyecto remitido por la presidenta Xiomara Castro al Congreso Nacional y aprobado de forma unánime para beneficiar directamente a las 298 municipalidades. Se les asignan dos millones de lempiras anuales, sin distingo de color político, para la intervención de carreteras productivas con proyectos como cajas puente, huellas vehiculares, concreto ciclópeo, concreto hidráulico y terracería, entre otros".

La diputada liberal Valeska Valenzuela presentó un proyecto de asignación presupuestaria específica para el rediseño y la construcción de 30 kilómetros de la carretera CA-4, en el tramo Cucuyagua–Santa Rosa de Copán, una obra considerada clave para la seguridad vial, la conectividad y el desarrollo del occidente del país. Pineda respondió que se trata de una obra incluida en el Programa Carreteras Resilientes, correspondiente al préstamo No. 2333 del BCIE, aprobado por el Congreso Nacional en marzo de 2024 de forma unánime. Indicó que el diseño del tramo se encuentra en proceso de consultoría pública internacional, con más de 10 oferentes compitiendo, y que posteriormente se iniciará el proceso de adquisición para la construcción. “A mi criterio, este es el paso más problemático de la CA-4 debido a las fallas geológicas localizadas en el trayecto. La CA-4 está siendo reconstruida desde Naco, Cortés, hasta La Entrada, Copán (82 kilómetros), obra finalizada al 100 % en nuestra gestión. También de Cucuyagua a El Poy y de Cucuyagua a Aguas Calientes (95 kilómetros), actualmente en ejecución, con 80 kilómetros concluidos y 15 pendientes, todos ejecutados en nuestra gestión. Una vez finalizado el diseño, podrán intervenir Cucuyagua–Santa Rosa; los fondos están disponibles de fuente externa del BCIE”, explicó. Mientras, Ariana Banegas, diputada del Partido Nacional, manifestó en la sesión del domingo 25 el clamor del pueblo del departamento de Colón para que se realicen mejoras en la carretera CA-13, en el tramo La Ceiba–Puerto Castilla, una vía estratégica para el desarrollo, el comercio y la seguridad vial de la región. Pineda respondió con un posteo que existe "un préstamo del Banco Mundial y el Reino de España por 180 millones de dólares, remitido desde la SIT a través de la Secretaría de la Presidencia, por orden de la presidenta Xiomara Castro, desde julio de 2025, para la reconstrucción completa de 175 kilómetros, desde el puente Saopín, en La Ceiba, hasta Puerto Castilla, en Trujillo". “Solo hay que desengavetarlo. Díganle a Tommy Zambrano que lo pueden aprobar hoy mismo, cuando antes hubo negativa del Partido Liberal y del Partido Nacional”, escribió.

Pedir apoyo a Covi Honduras

La diputada del Partido Liberal, Thirsa López, presentó un proyecto para el diseño y construcción de un bulevar de cuatro carriles desde la CA-5, atravesando los municipios de Villanueva, San Manuel y La Lima, en Cortés, hasta su conexión con la CA-13, una obra estratégica para la conectividad y el desarrollo económico de la zona norte. Pineda respondió que, a su criterio, no existe necesidad de construir cuatro carriles, ya que el flujo vehicular es bajo y el derecho de vía se encuentra invadido. Señaló que se trata de una ruta alterna con potencial, que con mantenimiento y reconstrucción mediante doble tratamiento superficial podría tener una vida útil de entre cinco y siete años. Indicó que Covi Honduras cuenta con el anteproyecto y que podría financiarse mediante la tasa única de vía concesionada. David Manaiza, diputado del Partido Nacional, presentó un proyecto para mejorar las carreteras del Litoral Atlántico, con el fin de fortalecer el turismo antes de la llegada de la Semana Santa. Pineda respondió: “¿Cuáles? La CA-13, desde el desvío de La Barca a La Ceiba (200 kilómetros), ya tiene ejecutores. Díganle al BCIE que emita las órdenes de inicio, detenidas desde septiembre de 2025. Los fondos están asegurados y el dinero lo tiene Sefin. Las otras rutas habría que analizarlas; la necesidad es grande y el dinero es finito”.

El diputado del Partido Nacional, Milton Puerto, solicitó la pavimentación de la carretera que conecta Sulaco con la cabecera municipal de Yoro, una obra clave para mejorar la conectividad y el comercio de la zona. Pineda respondió con otro poseo que actualmente se construye el tramo de la ruta central Sulaco–Yoro–Marale, en Francisco Morazán, y que este megaproyecto contempla el tramo Sulaco–Yoro, el cual ya cuenta con nota de prioridad emitida por Sefin durante su gestión. Indicó que los diseños están elaborados, aunque el proyecto es costoso, por lo que recomendó buscar financiamiento externo.