Recuento del TJE deja sin alcaldía a Ronmel Rivera en San Luis, Santa Bárbara

Luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) entregara, el pasado 20 de enero, la credencial que lo acreditaba como alcalde de San Luis, Santa Bárbara, a Ronmel Rivera, del partido Libertad y Refundación (Libre), un nuevo conteo de actas que lo desfavoreció derivó en la revocatoria de su triunfo.
La información fue confirmada por el propio Ronmel Rivera, quien a través de un escrito publicado en sus redes sociales anunció que dejaría el cargo y daría inicio al proceso de transición municipal.
“Pueblo, mantengamos la calma. Entiendo su enojo e impotencia, pero así es la política. Siempre lo que más añoro es la paz para ustedes. No confronten con nadie; al final de todo, Dios tiene el control”, inicia el mensaje.
Y prosigue: “Vamos a iniciar un proceso de transición para que salgamos con la frente en alto. Luché y di todo por este pueblo y con orgullo les puedo decir que hoy San Luis ya no es el mismo de hace cuatro años. Dios les bendiga a todos y todas. Gracias, pueblo. Prefiero la paz para San Luis; no merecemos confrontar”.
La disputa por el gobierno municipal se centró entre el alcalde saliente Ronmel Rivera, quien buscaba la reelección por Libre y que el domingo 25 realizó su toma de posesión frente a cientos de seguidores, y José Carlos Toro, candidato del Partido Nacional.
Este último viajó el lunes a Tegucigalpa, donde el pleno del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) discutía si el nuevo conteo le favorecía, resolución que finalmente le otorgó el triunfo y lo convirtió en el nuevo alcalde del municipio de San Luis, Santa Bárbara.
Ambos candidatos aseguraban haber obtenido la victoria tras un nuevo conteo de 24 urnas, de las 61 que conforman el municipio, revisión considerada determinante debido a la mínima diferencia de votos. Menos de un centenar de sufragios mantenía la controversia.
El conflicto escaló hasta el TJE luego de que José Carlos Toro, aspirante del Partido Nacional, impugnara el resultado que favorecía inicialmente a su opositor, al asegurar que el nuevo conteo de actas y cuadernillos realizado por el tribunal lo colocaba como vencedor con una ventaja de 48 votos. Rivera, por su parte, sostenía que ganó la alcaldía con una diferencia de 69 votos.