TJE iniciará esta semana con recuento jurisdiccional tras impugnaciones

Tegucigalpa, Honduras

El Tribunal de Justicia Electoral (TJE) iniciará esta semana el recuento jurisdiccional de los recursos de impugnación y apelación que cumplieron con los requisitos establecidos al momento de su presentación. Durante el fin de semana, según informó el presidente del órgano jurisdiccional, Mario Flores Urrutia, el pleno del TJE tuvo reuniones para definir los lineamientos bajo los cuales se desarrollará el proceso.

Como parte de lo acordado en los plenos jurisdiccionales, los magistrados del TJE determinarán si aceptan o no el apoyo de distintos sectores de la sociedad civil para llevar a cabo el recuento, ante la falta de presupuesto para ejecutar esta etapa. Flores rechazó que esta etapa sea un simple trámite administrativo y sostuvo que el TJE tiene una responsabilidad clave para brindar certeza al proceso electoral. "La ley orgánica electoral y procesal establece que en temas estrictamente electorales somos la última instancia... las decisiones de nosotros, las sentencias de nosotros, son firmes e inapelables", subrayó.