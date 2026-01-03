Nasry Asfura pide congelar nuevos compromisos financieros durante la transición

Tegucigalpa, Honduras.

El presidente electo de Honduras, Nasry Juan Asfura Zablah, solicitó formalmente a organismos internacionales, agencias de cooperación, instituciones financieras, banca nacional, así como a contratistas y proveedores del Estado, abstenerse de autorizar, comprometer o desembolsar fondos para nuevos proyectos durante el actual proceso de transición gubernamental.

La petición fue realizada mediante una comunicación oficial fechada el 3 de enero de 2025, en la que Asfura expone que la medida busca preservar la estabilidad financiera del país, fortalecer la buena gobernanza y garantizar el respeto a las prioridades nacionales.

En el documento, el mandatario electo enfatiza que, durante este período, no se realicen nuevas licitaciones, firmas de contratos, concesiones ni anticipos para proyectos nuevos, apelando a los principios de transparencia, prudencia fiscal y uso responsable de los recursos públicos.