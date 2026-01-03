Rixi Moncada llama "farsa" lucha antidrogas de EE UU por captura de Maduro

Tegucigalpa, Honduras

Rixi Moncada, excandidata presidencial del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda) de Honduras, condenó este sábado el "brutal ataque" de Estados Unidos contra Venezuela, tras la operación militar que resultó en la captura del presidente Nicolás Maduro, y calificó de "farsa" la lucha de Washington contra el narcotráfico. En un mensaje en la red social X, Moncada denunció que la intervención de EE UU, además de ser un acto "ilegal, ilegítimo y contrario al derecho internacional", constituye "un espejo de nuestra propia historia".

Señaló que estas acciones pretenden someter a las repúblicas latinoamericanas "al servicio del capital" con el fin de "saquear el petróleo, el litio y toda riqueza natural del continente". Moncada aseguró que estas maniobras buscan también "aterrorizar y doblegar los pueblos de toda América Latina, como ocurrió en las elecciones de Honduras" del pasado 30 de noviembre, en las que ella salió relegada en el tercer lugar con el 19.19 % de los votos. Fue superada por el candidato del conservador Partido Nacional, Nasry 'Tito' Asfura, que cuenta con el respaldo público del presidente de EE UU, Donald Trump, y que sumó el 40.26%, siendo declarado presidente electo el 24 de diciembre tras un ajustado recuento de votos. Además, afirmó que la lucha contra el narcotráfico en Estados Unidos "es una farsa" y que "es tiempo de lucha" y no les "amilana el crimen organizado transnacional". "La dignidad y resistencia de los pueblos de la Patria Grande es fuerte y la soberanía es innegociable", apostilló la candidata de Libre, cuyo coordinador general es el expresidente Manuel Zelaya, esposo y principal asesor de la presidenta hondureña, Xiomara Castro.

Antes, Castro había condenado ya en X lo que calificó como una “agresión militar” de Estados Unidos contra Venezuela y el “secuestro” de Maduro, al considerar que estos hechos constituyen “una afrenta a la soberanía de los pueblos de América Latina y el Caribe”.