AMLO cuestiona a Trump por crisis en Venezuela y apela a la vía diplomática

Ciudad de México

El expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reapareció en el debate público internacional al pronunciarse sobre la crisis en Venezuela, pese a reiterar que se encuentra retirado de la vida política. Su mensaje fue difundido a través de redes sociales y generó reacciones en distintos sectores de América Latina. En su posicionamiento, López Obrador cuestionó directamente al expresidente estadounidense Donald Trump, a quien responsabilizó de impulsar acciones que, a su juicio, atentan contra la soberanía del pueblo venezolano y vulneran los principios del derecho internacional.

El exmandatario mexicano calificó la situación como un grave precedente para la región, al advertir que la intervención de potencias extranjeras en asuntos internos de otros países debilita la estabilidad política y profundiza los conflictos. López Obrador apeló a referentes históricos como Simón Bolívar y Abraham Lincoln para sostener que ninguna nación puede erigirse como autoridad moral o política sobre otras, señalando que el ejercicio del poder debe estar acompañado de responsabilidad y respeto entre Estados. En su mensaje, exhortó a Trump a no dejarse influir por sectores radicales o belicistas y a optar por el juicio práctico y la diplomacia como herramientas fundamentales para la resolución de conflictos internacionales. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

AMLO: "El respeto al derecho ajeno es la paz”