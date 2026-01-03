AMLO cuestiona a Trump por crisis en Venezuela y apela a la vía diplomática

El expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reapareció en el debate público internacional al pronunciarse sobre la crisis en Venezuela, pese a reiterar que se encuentra retirado de la vida política. Su mensaje fue difundido a través de redes sociales y generó reacciones en distintos sectores de América Latina.
En su posicionamiento, López Obrador cuestionó directamente al expresidente estadounidense Donald Trump, a quien responsabilizó de impulsar acciones que, a su juicio, atentan contra la soberanía del pueblo venezolano y vulneran los principios del derecho internacional.
El exmandatario mexicano calificó la situación como un grave precedente para la región, al advertir que la intervención de potencias extranjeras en asuntos internos de otros países debilita la estabilidad política y profundiza los conflictos.
López Obrador apeló a referentes históricos como Simón Bolívar y Abraham Lincoln para sostener que ninguna nación puede erigirse como autoridad moral o política sobre otras, señalando que el ejercicio del poder debe estar acompañado de responsabilidad y respeto entre Estados.
En su mensaje, exhortó a Trump a no dejarse influir por sectores radicales o belicistas y a optar por el juicio práctico y la diplomacia como herramientas fundamentales para la resolución de conflictos internacionales.
AMLO: "El respeto al derecho ajeno es la paz”
Asimismo, advirtió que las decisiones basadas en la imposición y la fuerza suelen producir resultados temporales y contraproducentes, al señalar que lo que hoy puede presentarse como una victoria política mañana podría convertirse en una derrota estratégica.
El expresidente retomó una de las frases más emblemáticas de Benito Juárez, “el respeto al derecho ajeno es la paz”, para subrayar la necesidad de retomar el diálogo, la cooperación y el entendimiento como pilares de la política exterior.
López Obrador también destacó su identidad latinoamericana, afirmando que, más allá de su nacionalidad mexicana, los acontecimientos en Venezuela conciernen a toda la región y requieren una respuesta basada en la solidaridad y el respeto mutuo.
En el ámbito interno, aprovechó su pronunciamiento para expresar su respaldo a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dejando claro que su postura internacional se enmarca en los principios históricos de la diplomacia mexicana.
El mensaje concluyó con una frase que no pasó desapercibida, al señalar que “por ahora” no enviaría un saludo cordial al liderazgo estadounidense, marcando así distancia política y reforzando su llamado a una solución pacífica y diplomática a la crisis venezolana.