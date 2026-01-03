Esposado y con los ojos tapados: Trump publica la primera foto de Nicolás Maduro capturado

El presidente de EE.UU., Donald Trump, publicó este sábado una foto del presidente venezolano, Nicolás Maduro, esposado y con los ojos y oídos tapados a bordo de un buque militar estadounidense en el Caribe, tras su captura por fuerzas del país norteamericano.
"Nicolás Maduro a bordo del USS Iwo Jima", escribió Trump en su red Truth Social junto a la imagen, en la que que Maduro aparece de pie, vestido con un chándal gris de la marca deportiva Nike, una especie de antifaz sobre los ojos y canceladores de sonido sobre los oídos, mientras sostiene una botella de agua con sus manos esposadas.
Detrás del presidente capturado puede verse un agente con un chaleco de la Administración de Control de Drogas (DEA).
Trump anunció este sábado que Maduro y su mujer Cilia Flores están detenidos en el buque anfibio USS Iwo Jima y están camino de Nueva York para ser procesados por narcotráfico, al tiempo que reveló detalles de la operación de las fuerzas especiales en la que se descabezó al chavismo en Venezuela esta madrugada.
"Van camino de Nueva York. Han sido imputados en Nueva York. Fueros llevados primero a un buque, el Iwo Jima y seguirán camino de Nueva York. Los helicópteros se los llevaron. Un buen vuelo, estoy seguro de que les encantó", aseguró Trump en una entrevista con Fox News esta mañana.
El mensaje de Trump se dio casi cuatro horas después de que en Venezuela se reportaran ataques en varias en localidades civiles y militares de la capital, Caracas, y los estados centrales de Miranda, Aragua, La Guaira, según informó el gobierno venezolano.
En una breve entrevista telefónica con el periódico The New York Times esta madrugada, Trump calificó la operación como “brillante”."Muy buena planificación y muchas tropas excelentes y gente estupenda”, ahondó el mandatario estadounidense.
La Casa Blanca activó desde septiembre pasado un enorme despliegue militar en el Caribe con el argumento de combatir el narcotráfico desde Colombia y Venezuela, mientras reclama al mismo tiempo la salida de Maduro y sus aliados cercanos, a los que acusa de liderar un denominado Cartel de los Soles.
En el marco de esta operación, bautizada ´Lanza del Sur´, Washington ha destruido de manera sumaria casi 40 presuntas embarcaciones y matado a unos 110 de sus ocupantes y también ha ordenado decomisar petroleros sancionados que transporten crudo venezolano en su intento de ahogar económicamente al Ejecutivo en Caracas.
En noviembre pasado, Trump confirmó que habló por teléfono con Maduro e indicó que la conversación no había sido “ni buena ni mala”.
La Casa Blanca se planteó realizar los ataques aéreos contra objetivos venezolanos, incluidos militares, el día de Navidad, pero finalmente decidieron dar prioridad a los ataques aéreos en Nigeria contra supuestos campamentos del Estado Islámico (EI), de acuerdo a dos fuentes del Ejecutivo citadas por CBS.
La operación militar implicó un gran despliegue de helicópteros "Chinook" y otros activos de las fuerzas especiales estadounidenses para capturar a Maduro.