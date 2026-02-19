Dagoberto Aspra entrega borrador de nueva Ley de Contratación

Tegucigalpa, Honduras.

Dagoberto Aspra, procurador general de la República, entregó este jueves al Congreso Nacional un borrador de la nueva Ley de Contratación del Estado, iniciativa que busca modernizar el sistema de compras públicas mediante mecanismos electrónicos y mayores controles anticorrupción. Durante una conferencia de prensa, Aspra señaló que la propuesta toma como referencia modelos considerados exitosos en la región. "Los modelos más exitosos de compras y contrataciones del Estado, transformando la oficina normativa de compras y contrataciones en una agencia reguladora de compras y contrataciones, siguiendo la estrategia de estos dos países a modelos exitosos, bajo un portal interactivo en tiempo real, comprador certificado, proveedor certificado, catálogo de productos, todos los procesos automatizados y con la menor incidencia de personal humano", expresó Aspra. El funcionario agregó que el objetivo es posicionar al país con uno de los marcos normativos más sólidos en América Latina. "Creemos que con esta ley nos vamos posicionando como una de las mejores leyes, un mejor marco normativo de toda América Latina, y esperamos que sea una herramienta eficaz para prevenir la corrupción y para agilizar los procesos y dar más transparencia en las compras", afirmó el procurador.

Compras electrónicas y nueva agencia reguladora

Consultado sobre el contenido del borrador, Aspra explicó que el espíritu de la normativa está sustentado en la modalidad de adquisiciones electrónicas.

“Nosotros aspiramos a que todas las contrataciones del Estado se hagan bajo la modalidad de compras electrónicas, adquisiciones electrónicas, mejorando el posicionamiento de la oficina normativa de compras y contrataciones, convirtiéndola en una agencia reguladora de contrataciones del Estado, adscrita ahora a la Secretaría de Finanzas”, detalló. Indicó que esta nueva entidad tendría autonomía funcional y operativa para implementar sistemas similares a los de “Chile Compras” y “República Dominicana”, mediante un portal interactivo en tiempo real donde la ciudadanía pueda visualizar las adquisiciones estatales, los montos y un catálogo de precios de productos. El modelo también incluiría compradores y proveedores certificados.

Procesos abreviados y montos

En relación con las inquietudes de alcaldes sobre los montos que obligan a realizar licitaciones públicas, Aspra explicó que la ley contempla procesos abreviados para agilizar compras, mientras que los techos se establecerán anualmente en el presupuesto general. “Vienen procesos abreviados, y los montos, lógicamente, se establecen en el presupuesto de año a año, cuáles son los montos que van a calificar para compra abreviada y para licitación pública”, señaló. Aspra añadió que estos valores se ajustarán cada año conforme a la magnitud de las transacciones y al criterio de los proyectistas del presupuesto estatal.

Ley de cumplimiento antisoborno

El procurador también informó que se prepara una ley complementaria de cumplimiento antisoborno, la cual ya está lista junto con su reglamento para ser presentada al Congreso Nacional.